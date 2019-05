Alfombra roja política: ¡Mirá el fashion police y los looks de la Legislatura!

La Asamblea Legislativa es un evento importante, y un ítem para nada librado al azar para muchos de los políticos asistentes es la indumentaria elegida. ¿El plus? Es un año electoral, y ya muchos están asesorados en cuanto a marketing, comunicación personal y estética se refiere.

La jornada requiere seriedad y austeridad a la hora de vestirse, sin exageraciones ni apariciones "over the top"... pero al mismo tiempo la elegancia necesaria para no aparecer desaliñado o dar la impresión de persona desinteresada o desubicada.

Las claves

Las reuniones laborales importantes diurnas, o los actos públicos de esta envergadura, se resuelven con pocos y muy claros tips. Hay una palabra clave: traje. Para ellos, es fundamental: una condición sine qua non. Y para ellas, la mejor opción (ya sea con falda o con pantalones) ya que los vestidos son muy arriesgados.

En cuanto a colores, a pesar de la tendencia mendocina a amar el negro, imperan los claros. ¡Es de día! Para ellas, vale incluso un color vivo para cortar un blanco, un gris o un beige. Ellos deben dejar los trajes negros y animarse a gamas de grises -plomo, plata, topo-, de azules -Francia, cobalto, Oxford- e incluso marrones -caqui, canela, ocre-.

En el caso de los hombres, el color que corte un poco debe estar en la corbata -aquí si valen los tonos fuertes, como los rojos, naranjas, amarillos-, y es un accesorio muy importante: no está mal del todo asistir sin ella... pero resta muchos puntos no usarla.

El gobernador Cornejo, su esposa Lucia Pannocchia y su hijo Lautaro. #AsambleaLegislativa pic.twitter.com/0L5N7YjBJh — Federico Croce (@FedericoCroce) 1 de mayo de 2019

El traje, pintado: parece hecho a medida. Se animó al color y combinó perfecto. En el podio de los mejores looks de la #AsambleaLegislativa, el Intendente de la Ciudad @rodysuarez !!! pic.twitter.com/3DtM0RnkgG — Federico Croce (@FedericoCroce) 1 de mayo de 2019

Podio para @diegocostarelli! Impresionante el look. Los mejores zapatos de la jornada, lejos. Salió del traje oscuro y combinó el gris con el bordeaux de la corbata y los zapatos a la perfección. Cuidó hasta el peinado. Un diez! #AsambleaLegislativa cc @mdz_radio @mdzol pic.twitter.com/gry2juhHu2 — Federico Croce (@FedericoCroce) 1 de mayo de 2019

Antes del discurso, @afernandezk dio notas y se mostró predispuesta con la prensa. La precandidata a gobernadora de Mendoza se sintió “desilusionada” con la gestión de Cornejo. Cc @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/Qr9RIuszQR — Federico Croce (@FedericoCroce) 1 de mayo de 2019

Claudia Najul eligió el color y una capa muy de moda para la Asamblea Legislativa. Cc @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/GMFuEQg12j — Federico Croce (@FedericoCroce) 1 de mayo de 2019

