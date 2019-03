¡A stockearse para el invierno! Zapatos, carteras y accesorios que tientan

Varias mendocinas vivieron una tarde realmente diferente en el primer mall mendocino: recibieron una invitación a la que no se pudieron negar: The Bag Belt llegó a Mendoza y su onda y elegancia impactó a todas.

The Bag Belt es una marca argentina que se dedica a la confección de calzado, carteras , bolsos y accesorios, en su gran mayoría de cuero. "Trabajamos con los mejores proveedores de materiales del país y del exterior. Nuestro producto alcanza importantes estándares de calidad y diseño, conformando así a una clientela de gusto refinado", nos comentó Marta Mercau, dueña de la marca, quien viajó especialmente a la inauguración.

En la presentación al público de @thebagbelt estuvo en su local del @MendozaShopping la fashion blogger @NinaCaram con una charla sobre tendencias de invierno súper entretenida. pic.twitter.com/K3bjfHsgw1 — MDZ Sociales (@mdz_sociales) 26 de marzo de 2019

Las presentes pudieron recorrer el local e impregnarse de las tendencias de la moda en cuanto a looks y accesorios para las estaciones más frías, de la mano de la estilista y fashion blogger Nina Caram; quien brindó una charla amena e interactiva donde todas plantearon inquietudes y armaron looks geniales combinando opciones de The Bag Belt.

A la hora de hablar de los productos que podés encontrar en el local, Marta Mercau nos comentó que la inspiración surgió "de los tonos tierra, suelo, el negro como principal actor. Hay de todo y para todos: las zapatillas son un 'must have' y un buen par puede acompañarte hasta para un traje o un vestido; y por supuesto encontrás las botinetas y los stilettos para la elegancia absoluta".