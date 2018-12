Una despedida del 2018 "total white": ¡no te pierdas las fotos!

Park Hyatt Mendoza Hotel, Casino & Spa junto a MDZ Sociales despidieron el 2018 de la mejor manera.

"Ya desde el año 2016 se nos ocurrió cerrar el año bien arriba, y la decisión fue hacer una edición de nuestras ya épicas Dj Sessions, pero con una consigna especial: el color blanco en la vestimenta. Lo bueno es que fue súper bien recibida por mendocinos y turistas, y este año no fue menos: llegó la tercera edición", nos dijo Leandro Livschitz, gerente general de Park Hyatt Mendoza.

"A mi desde siempre me encantó que este evento tuviera una consigna para el look: me parece genial que haya que venir de blanco, porque es el mejor color para recibir el nuevo año: el blanco simboliza lo puro, lo limpio, que es el mejor estado para comenzar una nueva etapa. Hay que dejar atrás lo viejo y renovarse, prepararse para escribir una nueva historia", filosofó una de las asistentes al año anterior que dijo presente nuevamente.

Es así que todo aquel que asistió debió cumplir con una única consigna: ¡vestir sí o sí de TOTAL WHITE!

Fue un evento para disfrutar y brindar con amigos. La excusa perfecta para despedir el año celebrando. Por supuesto, desde ya la excelente gastronomía a cargo del equipo de banquetes de Park Hyatt Mendoza dejó a todos boquiabiertos.

Por su parte, Grupo Sarapura Dj’s hizo explotar las míticas terrazas y esa noche mendocina con sus mejores sets. Go Bar fue el responsable de los exquisitos cocktails durante toda la noche y los espumantes fueron de Chandon.