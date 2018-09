Toda la data para que no te pierdas el Wine Social Day

La verdad es que la estamos esperando con ansias, y por eso decidimos celebrar la primavera de antemano... ¿La cita? Los próximos jueves 13 y viernes 14 de septiembre en las terrazas de Sheraton Mendoza hotel. ¿El evento? ¡Llega el Wine Social Day! Será la primera edición de de dos jornadas espectaculares en donde la diversión, la buena música, los mejores vinos y espumantes y la alta gastronomía se encontrarán para que vos y tus amigos celebren de antemano la llegada de la estación del color, el renacimiento y el amor.

El Wine Social Day llega de la mano de Sheraton Mendoza, Natalia Baigorria, y los suplementos de MDZ Online: MDZ Femme y MDZ Divinos, muchas sorpresas también se sucederán durante este Wine Social Day, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Interturis, Triunfo Seguros, Yacopini Mercedes Benz y Bimed.

El evento promete hacerte recorrer los mejores varietales blancos, rosados y espumantes, de la mano de las principales bodegas y proyectos enológicos de nuestra provincia, como: El Enemigo Wines, Susana Balbo Wines, Lagarde, Los Sance, Finca La Celia, Familia Zuccardi, Estancia Mendoza, Familia Morcos, Trivento, Bianchi, Pulenta Estate, Belasco de Baquedano, Bodega Polo, Malpensado, Huentala Wines, Bodega Privada, Finca La Escarcha, Bodega Staphyle, Antonio Mas Wines, La Liga de los Enólogos y muchas más.

El dato que tenés que tener en cuenta urgente:

¡Quedan muy pocas entradas! ¡Acercante cuanto antes al front desk de Sheraton hotel!

Las entradas tienen un valor de $450 por persona, e incluyen recorrido por toda la degustación y stands, y la posibilidad de participar de muchas sorpresas como sorteos y juegos con mucha onda.

Si tenés dudas, o querés información adicional, escribí un correo a [email protected]

Un "must be there" event

Wine Social Day

El Wine Social Day estará decorado y ambientado exquisitamente por Casa Real Interiores, y tendrás la posibilidad de probar la mejor gastronomía en islas estratégicamente ubicadas por parte de Sheraton Hotel a los mejores precios. La pastelería de luxe, de la mano de Dulce Boutique, también dirá presente.

R Cristal sorprenderá con una presencia estelar: la empresa líder presentará las últimas novedades en materia de copas y cristalería relacionada al mundo del vino.

La técnica y la tecnología estarán presentes de la mano de Mendoza Video Systems, y la música será un capítulo aparte: los sets de Dj Simón Pendola, acompañarán de la mejor manera, y la actuación del saxofonista Franco Fusari y de Agustín Amoros, los mendocinos que son furor en la provincia, levantarán la temperatura primaveral.

Además el arte tendrá su protagonismo de la mano de la artista plástica Virginia Villafañe.

Por su parte, los enólogos y muchos miembros de las bodegas más destacadas de la provincia estarán presentes en el evento para interactuar con todos, charlar, y hasta contarán en vivo por redes sociales los pormenores de los deliciosos "elixires de Baco" que se degustarán.

¿Te lo vas a perder? ¡Yo que vos salgo corriendo a comprar las entradas!

¡Ganá un par de pases!

Prestá mucha atención: buscá en facebook el posteo de esta nota y dejá un comentario debajo contando un momento especial de tu vida en el que disfrutaste un vino blanco, rosado o espumante y los últimos tres números de tu dni.

¡El jueves 13 a las 9 de la mañana sortearemos las entradas! Podés llevarte un par y disfrutar de un jueves espectacular.