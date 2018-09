Premium Tasting Mendoza 2018: ¡fiesta en el Intercontinental!

La Octava versión de la Mendoza Premum Tasting se transformó, hasta hoy, en la mayor degustación de todas las ediciones: 550 personas confirmadas, llegadas de diferentes provincias de Argentina, países vecinos y mucho más lejanos. Todas reunidas para catar un total de 42 vinos argentinos, todos sobre los 93 puntos según los críticos internacionales.

Premium Tasting lo organiza un fanático del vino, Nicolás Alemán, quien esta vez necesitó del servicio de 70 sommeliers de la Escuela Argentina de Sommeliers/ Mendoza (EAS/Mendoza) para realizar una performance impecable en tiempos y en temperatura. Todo un lujo de evento, que tuvo su versión número tres en Santiago de Chile a fines del año pasado. Y en octubre 2018 se repetirá en Lima.

El periodista Gustavo Flores Bazán resumió con el emotivo brindis con que Santiago Achaval cerró este paso de 42 vinos degustados y que fueron contando, en la voz de sus hacedores, diversas historias que hoy conforman el rico entramado de la vitivinicultura argentina.

“Todos los que vinieron antes hicieron posible que hoy estalle el vino en Mendoza. Por la viña vieja y por los abuelos, salud!”, resumió Achaval, tras presentar su vino que elabora junto a Roberto Cipresso: Antes Andes Valles Calchaquíes Malbec 2016 (Bodega Matervini).

Brindis que Luis Gutiérrez también ratificó con sus palabras de cierre tras afirmar que los vinos argentinos están demostrando que “el lugar está tomando una dimensión tremenda sin olvidar a las personas”, y que cuando se juntan, “el potencial no tiene dimensión”.

“Veo que la gente cree en lo que hay y ve el potencial a donde puede llegar. Esto no es una moda, sino que es pensar en el futuro”, reafirmó el crítico de Robert Parker, quien estuvo al frente del evento acompañado por otros dos panelistas de lujo: la sommelier argentina Flavia Rizzuto y el chileno Héctor Riquelme, también sommelier y con más de 20 años de trayectoria en Chile.

Una jornada increíble

La página especializada en vinos, "Vinos y buen vivir", se encargó de documentar la crónica de lajornada. Vino tras vino, la cata comenzó con una tanda de blancos que reafirman el trabajo que se está realizando en este segmento. El punto de partida lo dio Agua de Roca 2016 (Passionate Wines). Un Saugvinon Blanc al que Matías Michelini lo definió como “un sueño después de 20 años. Quería hacer un vino que se pareciera al lugar donde vivo. Un vino que habla del deshielo y del agua que riega los viñedos”.

Y así fueron pasando todos los vinos en medio de sus historias. Diez flights en total, dos tandas de vinos blancos y otras dedicadas al Malbec, Altamira, Gualtallary y otra para los blends, por citar algunas. Todo el abanico del vino argentino a través de 42 exponentes entre los mejores puntuados por la crítica internacional: Robert Parker, Tim Atkin, James Suckling y Stephen Tanzer, entre otros.

“Cuando nos juntamos con Luis Gutiérrez, Héctor Riquelme y Flavia Rizzuto a diagramar la degustación, surgió la alternativa de marcar palabras prohibidas para que los enólogos no cayeran en lugares comunes a la hora de presentar su vino, e hicieran hincapié en la historia: la viña, la bodega, el trabajo que hay detrás y no tanto describir lo técnico de un vino que a los participantes no les interesa demasiado”, destacó Nicolás Aleman, productor general de Premium Tasting.

Los panelistas para guiar y entretener durante estas cinco horas de degustación en el gran salón del Hotel Intercontinental desde las 6 pm hasta las 11 pm, fueron el español Luis Gutiérrez (degustador de los vinos de Argentina, Chile, España y Jura para The Wine Advocate), Flavia Rizzuto (Directora de CAVE – Centro Argentino de Vinos y Espirituosas, institución dedicada a la formación de sommeliers, bartenders, camareros y aficionados del vino) y Héctor Riquelme (sommelier chileno, jurado del concurso de vinos organizado por la revista Decanter y miembro del jurado de los premios a los vinos innovadores y mejores Enólogos de Chile organizado por Revista El Campo).

Este trío tomó una excelente decisión para darle ritmo al evento: prohibir el uso de tecnicismos o nombre de lugares, y darle espacio a las historias detrás de los vinos, con la promesa de elegir la mejor. Un ejercicio que a la vez fue un llamado de atención, diría Gutiérrez al final del evento, para contar los vinos al consumidor al momento de presentarlos, en lugar de repetir sus fichas técnicas.

La mecánica

Varios minutos para catar a ciegas flights de al menos cinco vinos, organizados entre diferentes temáticas por Flavia Rizzuto, cada uno de los cuales luego eran develados uno a uno por los panelistas y presentados por sus hacedores, quienes estaban sentados en las primeras filas.

El día anterior, como parte de la actividad se había realizado el Seminario Premium Tasting, una actividad que partió a las 11 am y cerró cerca de las 10 de la noche. También divididos en diferentes temáticas esta actividad presentó una gran selección de vinos, entre ellos los dos 100 puntos de Alejandro Vigil, y proyectos de nuevas zonas vitivinícolas. Un seminario para aprender por montones de la nueva Argentina Vitivinícola .

“Acá estuvo toda la Argentina: Salta, Río Negro y varias regiones de Mendoza, que nos dan un panorama de un Malbec con mucha vida por delante”, señaló Flavia Rizzuto haciendo foco en la predominancia de la cepa bandera nacional.