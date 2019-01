¿Lo podés creer? Esta es la canción más exitosa del verano 2019

Juan Manuel Blanco, más conocido como J Mastermix, es el rapero que compuso “Leña para el carbón”, el tema que está incendiando las discotecas este verano. Alex Mariano Galván, Dj Alex, se encargó del remix que lo hizo explotar.

El músico hace días habló con Tn.com.ar, y comentó que su tema "es una compilación de una cumbia colombiana y las cumbias argentinas. Le cambié algunas palabras nomás, para que no queden iguales. 'Leña para el carbón', de hecho, es un clásico tema de cumbia colombiana”, cuenta J Mastermix quien, aunque hace años que compone sus propias letras, se volvió masivo con este mix.

“El tema lo hice jodiendo, estaba con mi jermu tomando mate, puse una base de reggaetón y empecé a improvisar. Después lo largué, como para no dejar dormido el canal de YouTube”, cuenta el compositor, mientras el video supera las 16 millones de reproducciones. “Lo empezaron a remixar -que es cuando reversionás el tema, le ponés una base, lo acelerás y demás- hasta que lo agarró mi amigo Dj Alex, que la viene rompiendo y tiene muchísimos seguidores, y con esa combinación lo convirtió en el tema del verano”, siguió diciendo el rapero a "La Viola".

J Mastermix creció en Fuerte Apache, en la época de Tévez. Fanático de la cumbia desde chico, empezó a hacer música en el barrio escuchando a Pablo Lescano, Mala Fama y Yerba Brava. Hace 4 años que vive de la música y en el último tiempo también se dedicó a producir a otras bandas y a pasar música en distintos boliches.

“Leña para el carbón”, además de basarse en la cumbia colombiana del mismo nombre, incluye partes de “Naty boom boom” (Yerba Brava), “Laura” (Damas Gratis) y “Guampa Chata” (Mala Fama). “No tuve miedo de que me hagan quilombo por eso. Primero, porque sabía que les iba a gustar. Y segundo, porque hay palabras que cambié. Pero por suerte el de Mala Fama compartió el video, a Oscar Belondi le encantó, y Lescano tampoco tuvo drama”, cuenta el rapero.

Ahora J Mastermix está viviendo su mejor momento y afirma que no será su único hit, porque ya se está remixando el próximo: “Póngalo dj”. Además, está preparando dos nuevas versiones de “Leña para el carbón”, una cumbia bien nacional y otra reggaetonera con artistas internacionales.

“Todo esto que pasó no me sorprende, soy muy visionario, yo ya sabía que iba a pasar. Pero sí me pone feliz que se materialice lo que estaba en mi mente -confiesa-. El tema es para que lo escuche desde un nene de 5 años hasta un abuelo, que lo escuchen todas las clases sociales, de eso se trata mi música.”

