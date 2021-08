Meghan Markle cumple 40 años y está disgustada: te contamos cómo lo celebra

No siempre cumplir años es una alegría: mucha gente detesta que el día se diferente, o hacer una celebración al respecto. Y están también los que se amargan porque se ponen más viejos.

Cada día la pareja abraza más y más el estilo de vida estadounidense.

El hecho de cumplir con "número terminado en cero", es decir, llegar a un cambio de década, es para varios un cimbronazo. Muchos periodistas especializados que siguen la vida de las casas reales aseguran que lo que debería ser una fiesta, para la duquesa de Sussex es una amargura.

Es que Meghan Markle es la primera de los llamados "Fab Four" (ella, el príncipe Harry , el príncipe William y Kate Middleton, duquesa de Cambridge) en llegar a los 40. El biógrafo real Howard Hodgson expresó que, conociendo a la madre de Archie y Lilibet, "no le gustará cumplir los 40 porque a ella le gusta atraer. Decir 'cumplí 40' para una mujer no es agradable". El hombre incluso argumentó que Meghan debe haber deseado que la jornada pase desapercibida para que la gente no se dé cuenta de la edad que tiene.

Hodgson, sin embargo, opinó que "a pesar de que a ella le gustaría que no se notara en absoluto su cumpleaños, esto es absolutamente imposible, y, por lo tanto optará por realizar una celebración discreta".

En el video que le dedica "The Royal Family Channel" se realiza el anuncio oficial del aniversario de su natalicio, por lo cual la intención de que la fecha pase desapercibida es literalmente un sueño irrealizable.

Una fuente cercana a la duquesa le dijo al Daily Mirror la semana pasada que ella había contactado a un famoso organizador de fiestas, Colin Cowie, para armar una reunión por la llegada de los 40 años después de que Oprah se lo recomendara.

El dato es que simplemente convocarían a amigos íntimos a una reunión en su mansión Montecito, California, que sería mucho más discreta que el extravagante baby shower de 2019.

La fuente consultada dijo: “Meghan quiere una pequeña reunión. Están invitadas unas 65 personas, incluidos sus amigos cercanos y familiares. Oprah le recomendó a Colin, que siempre organiza fiestas fabulosas".

Se cree que Harry ordenó un pastel a su esposa en una panadería local, Posies & Sugar, que construye los pasteles de manera minimalista, con un simple glaseado semidesnudo, decorado con flores.