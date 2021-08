Estefanía de Mónaco sorprende con sus hijos y un look "a lo ABBA"

La princesa Estefanía de Mónaco y sus hijos han demostrado que además de ser miembros legítimos de una casa real, también son reinas y reyes del baile, pues este fin de semana asistieron a la Gala de Lucha contra el SIDA de Mónaco vestidos con un atuendo en honor a ABBA, el mítico grupo pop sueco.

La hermana del príncipe Alberto y Carolina de Mónaco estuvo acompañada por sus tres hijos para la importante reunión de recaudación de fondos de caridad. Louis Ducruet, Pauline Ducruet y Camille Gottlieb no se separaron de su madre.

Sin embargo, dos de los sobrinos de la princesa Carolina llevaron a sus parejas: Louis fue con su esposa, Marie Chevallier, mientras que Pauline asistió acompañada por Maxime Giaccardi, su nuevo novio. En la noche se llevó a cabo una rifa organizada por la hija menor de Stephanie, Camille.

Toda el grupo lució looks inspirados en los años 70, pues el dress code fue muy claro: la temática era ABBA. La princesa Stephanie vistió un traje pantalón de seda blanco con ribete rojo, mientras que su hija mayor, Pauline, lució un look en tonos champán de Alter, su línea de ropa no binaria.

Estefanía junto a sus hijos y parejas.

Mientras tanto, Camille llevó un par de pantalones acampanados con estampado de estrellas negras de cintura alta y un top corto. Louis, por otro lado, fue el más golpeado por los periodistas especializados en moda y aquellos que siguen la vida de los royalties, pues lo tildaron de aburrido y de no ponerle "ganas" a su outfit: se puso unos pantalones chinos y una camisa blanca.

La princesa Stephanie, que cuenta con 56 años, es la hija menor del príncipe Rainiero III y la princesa Grace de Mónaco. Ha sido presidenta de la Gala Fight Aids desde 2004 y ha asistido a la gala todos los años, a menudo con sus hijos o su hermano. También ha sido Embajadora de Buena Voluntad de ONUSIDA desde 2006.

Louis, Stephanie, Camille y Pauline.

Por otro lado, la princesa Carolina de Hannover está adoptando el envejecimiento mostrando elegantes mechones grises.