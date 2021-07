Elena Roger: el video en donde canta a María Elena Walsh y emociona a todos

Desde el jueves 29 al sábado 31 presentarán en la sala mayor de los mendocinos un homenaje a María Elena Walsh. Se trata de un espectáculo emotivo, vibrante, movilizador, lleno del talento de los músicos de la orquesta provincial y el poderío vocal e interpretativo de Elena Roger. La artista, charló con la prensa en uno de los ensayos bajo estrictos cuidados y protocolos, y se vivieron momentos de emotividad, lágrimas y piel de gallina entre los comunicadores.

"¿Por qué será que las canciones de María Elena son tan emocionantes? Creo que a todos los argentinos nos conectan con la infancia, la ternura y el amor más lindo", resumió una periodista al intentar explicar su emoción.

“La última vez que estuve acá yo estaba embarazadísima y fue con un repertorio de Piazzolla, pero, en esta oportunidad, es María Elena Walsh la homenajeada. El año pasado hubiera cumplido 90 años”, comenzó contando Elena.

Junto a Escalandrum, banda compuesta, entre otros, por Pipi Piazzolla, Roger grabó dos trabajos en homenaje a la autora de ‘Manuelita’. “Nosotros sacamos dos discos con Escalandrum, ‘El Reino del Revés’, para el público infantil y ‘Como la Cigarra’, para los adultos. El primero obtuvo el premio Gardel, como mejor álbum infantil", comentó la cantante.

Elena, en pleno ensayo.

Por su parte, desde el ministerio de Cultura de la provincia aclararon que el Fondo Vitivinícola y el Gobierno de Mendoza presentan estos conciertos, como un cierre de lujo a las vacaciones de invierno "¿Qué mejor que hacerlo con la poesía de María Elena, la misma que trasciende fronteras y generaciones? Esto ya es un éxito maravilloso aun antes de que se hagan las funciones. Las entradas estuvieron en venta por internet y en taquilla, pero ya están agotadas", anunciaron.

Tres noches de lujo

En esta oportunidad, Elena se presentará con la Filarmónica de Mendoza. Tras el ensayo del miércoles, la mujer que protagonizó Evita en Broadway y que tuvo como actor de reparto a Ricky Martin elogió a los músicos de la agrupación: “Realmente es hermoso como suena. Ustedes tienen que venir y aprovechar esta orquesta, porque es una maravilla”, dijo.

Un espectáculo de calidad suprema.

El talento y ductilidad de Roger la llevaron a presentarse en grandes escenarios del mundo y se ha convertido en una verdadera embajadora de la cultura argentina. “Me encanta cantar. Nunca me gustó identificarme con un estilo. Me gusta cantar todo lo que tengo ganas de cantar en el momento y cada pedido de mi vida canta algo que necesita en ese momento cantar mi ser”, explica cuando se le pregunta por sus preferencias.

¿Por qué María Elena Walsh?

“Yo recuerdo que en mi infancia los discos de María Elena Walsh estaban muy presentes, muy seguido los poníamos y me encantaban sus canciones y su voz. Porque se habla mucho de su repertorio y de lo que ella hacía, pero yo creo que hay algo de mi aprender a cantar que fue con María Elena, de imitar esa voz pura que ella tenía. Y viendo a mis hijos chiquitos, quiero cantarles estas canciones”, cuenta la intérprete.

La Filarmónica de Mendoza en el ensayo.

“Qué increíble poeta María Elena. Entonces, en un momento en que se lucha por los derechos de la mujer y tenemos a esta poeta, es un momento como super importante mencionarla, cantarla, aprenderla, escucharla y saber el abanico que tenía de posibilidades ella también para escribir. Maravillosa”, concluye.

“Yo, desde chica, tuve claro cuando tenía que elegir mi profesión que es mejor hacer lo que a mí me apasiona. Porque si sucede un fracaso en lo económico, al menos estoy haciendo lo que me apasiona y yo creo que la clave, o al menos lo que a mí me funcionó, fue ser coherente y consciente de lo que yo creía y activarlo. Ir a fondo y ser apasionada con eso.”