Tremendas declaraciones del príncipe Harry y Meghan Markle a Oprah Winfrey: discriminación y posible suicidio

Primero, la revelación de que a la corona británica le preocupaba "qué tan oscuro" sería el tono de piel de su bebé. Segundo, una brecha entre el príncipe Harry y su padre tan profunda que Harry dijo que su padre en un momento "dejó de atender mis llamadas". Tercero, la shockeante declaración de Meghan, diciendo: "Simplemente ya no quería estar viva". Estos fueron algunas de las impactantes declaraciones brindadas por Harry y Meghan en una entrevista exclusiva con Oprah Winfrey, la primera que han brindado desde que se alejaron de los deberes reales oficiales el año pasado.

El matrimonio, entrevistado por la célebre presentadora nortemericana, dijo que se habrían quedado cumpliendo su deber en la familia real si hubieran recibido el apoyo que necesitaban.

Según trascendió en diversos medios, las dos horas de charla con Winfrey le habrían costado a la CBS entre 7 y 9 millones de dólares.

En uno de los únicos momentos alegres de la entrevista, la pareja reveló que su segundo hijo, esperado para cuando llegue el verano al hemisferio norte, será una niña. Pero Harry y Meghan pasaron la mayor parte de la charla tratando de dar su versión de muchas de las historias sensacionalistas que han circulado sobre ellos desde que formaron pareja, incluida una sobre cómo Meghan había hecho llorar a su cuñada, Catherine. "Fue ella la que me hizo llorar a mí, y el día de mi boda. Pero pidió disculpas", dijo Markle.

Si bien tuvieron palabras duras por su trato en la prensa, las partes más inquietantes de la entrevista se centraron en cómo fueron tratados por los miembros de la familia real. Harry dijo que tenía una "muy buena relación" con la Reina, pero dijo que estaba "decepcionado" con su padre y que no le atiende el teléfono. Además expresó que, aunque ama a su hermano William, están en "caminos diferentes".

Los momentos más fuertes de la entrevista se produjeron cuando Oprah habló a solas con Meghan. Allí, la esposa de Harry dijo que "durante mi embarazo me comunicaron que a mi hijo no se le dará seguridad, que no se le dará un título, y también hubo preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando ya haya nacido". Esta revelación, un hecho de clara discriminación racial, sorprendió tanto a la entrevistadora que no pudo ocultar su estupor, pronunciando un espontáneo "What?" que se transformó inmediatamente en un meme en las redes sociales. Markle aclaró que no iba a decir quién fue el o la que lanzó ese interrogante porque dañaría mucho a la familia.

De hecho, Oprah intentó indagar más sobre esa sorprendente revelación de la discusión sobre el color de la piel del niño; pero Harry dijo que no era una conversación que quisiera discutir, y que nunca revelaría con quién la tuvo. Meghan dijo que tuvo un "pensamiento claro, real y aterrador" sobre la posibilidad de contemplar el suicidio mientras era miembro de la familia real. Harry reafirmó que no recibió ningún apoyo de la familia real para cuidar su salud mental.

La pareja se centró en gran medida en la negativa de la familia real a brindarles seguridad, una preocupación especialmente grave para Harry dada la muerte de su madre, Lady Di. Dijo que su experiencia con Meghan le mostró lo difícil que debe haber sido para su madre la vida.

Oprah anunció que se verán más porciones de la entrevista hoy, en el programa "CBS This Morning".

La speaker, consultora y creadora de contenidos Connie Ansaldi hizo un resumen de la entrevista, que compartimos a continuación: