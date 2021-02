"Mira de quién te reíste": la espectacular evolución en la imagen de Amalia de Holanda

Amalia de Holanda, la hija mayor de los reyes holandeses Máxima y Guillermo, fue víctima de bullying durante muchos años por su físico al punto que llegaron a apodarla "la princesa con sobrepeso". Sin embargo, la joven está centrada en su futuro rol como monarca y hoy es una de las personas más queridas por el pueblo holandés.

La Princesa de Orange tiene 17 años y su adolescencia no fue fácil. Al ser la futura reina de los Países Bajos, todas las miradas recaen sobre ella, pero no solo por su rol en la monarquía sino también por cuestiones superficiales. Por este motivo, sus padres hicieron el esfuerzo para que tenga la mayor privacidad posible hasta cumplir los 18 años.

Estos intentos fueron reforzados cuando Amalia comenzó sus estudios secundarios y los reyes publicaron un video en el que informaron el comienzo del ciclo lectivo: "El período escolar de la princesa pertenece totalmente a la esfera privada. La princesa, como el resto de sus compañeros de estudio, tiene todo el derecho a una juventud sin intromisiones”.

Pero la adolescente no pudo evitar las críticas cada vez que se mostraba en público con sus padres. En las redes sociales, los usuarios hacen bromas crueles y "memes" con su peso, incluso en 2017 llegó a ser tendencia en Twitter.

Críticas por su ropa

Cuando Guillermo cumplió 50 años, la familia Orange hizo apariciones públicas para celebrar el natalicio y todas las miradas se centraron en Amalia, quien lució un vestido azul marino y abrigo amarillo. Las cargadas no tardaron en llegar en Twitter, donde aún no se habían terminado los memes de un evento ocurrido pocas semanas atrás.

Amalia y su familia posaron en las tradicionales fotos que hacen en la nieve. Los usuarios percibieron que la princesa vestía la misma campera que usó Máxima cuando transitaba el séptimo mes del embarazada de Ariadna, su hija menor. Las burlas fueron tan feroces que varios periodistas partidarios a la realeza salieron a defenderla.

Bullying en la televisión

El supuesto "sobrepreso" de Amalia es un tema constante en la televisión holandesa y a mediados de enero 2021, el programa humorístico "Die TV-Kantine" la ridiculizó durante varios minutos. El comediante Najib Amhali se puso una peluca rubia y un vestido azul (parecido a un look que Amalia ya había utilizado) para imitarla.

Amhali fue tan cruel con la princesa que la periodista Sylvia Schaffrath publicó una carta abierta: "Amalia no es una adolescente holandesa común y corriente. Porque a menudo es objeto de comentarios pésimos y burlas. Que ella es 'talla grande'. Gorda. Fea. Engreída. Que recibe su diploma escolar como regalo. Etc, etc, etc... Sea honesto: ¿qué le parecería que alguien le hiciera esto a su hijo?".

La evolución de Amalia

Ni sus padres ni voceros del Palacio se pronunciaron nunca sobre el bullying hacia Amalia y se dedicaron a callar las críticas con acciones. Hoy, y como siempre, Amalia luce una espectacular figura y es una de las integrantes de la familia real más queridas. Según los medios del país, su popularidad creció cuando dio una entrevista por el Día del Rey junto a sus padres y se mostró muy natural y preparada.

Además, Amalia se destaca por su inteligencia. Va un año avanzada al suyo y sus profesores la describen como una alumna muy aplicada. Incluso, coescribió una obra que se estrenó en un teatro de La Haya y fue protagonizada por la popular cantante Trijntje Oosterhuis.

En conclusión, Amalia es una joven con un gran futuro por delante y un importante mensaje que dar a la sociedad y a todos aquellos que alguna vez enfocaron sus energías en observarla por su peso y altura, en vez de valorar su destacada personalidad.