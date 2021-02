Un lujo: Angelina Jolie enseña el estudio de su mansión

La favorita de Hollywood, a encontrado una nueva vida desde que se separó del padre de sus hijos. Angelina Jolie, mostró algunos fragmentos de su intimidad en una entrevista muy profunda que le brindó a la prestigiosa revista Vogue, en su edición británica. Allí se pudieron apreciar algunos rincones del nuevo hogar de la actriz y sus hijos.

Tras su separación, Angelina adquirió una lujosa propiedad para convertirla en su nueva casa. Se trata de la antigua mansión de Cecil B. DeMille en Los Ángeles. Es allí donde comenzó su nueva vida de soltería junto a sus 6 hijos. Quienes visitan a su padre que por ahora vive a 5 minutos de allí. Una verdadera ventaja para la familia.

Fueron 13 años de relación, y los últimos de mucho pesar para la actriz de “Maléfica”, sin embargo, ahora pasa sus días disfrutando de los rincones de su nueva casa. Así lo aseguró en la entrevista que tuvo con “British Vogue”: “Lo que más me gusta es que no hay una sala de entretenimiento, sino muchos caminos y lugares para caminar y pensar. Me siento muy afortunada de tener eso en este momento”, dijo Angelina sobre la mansión valuada en 25 millones de dólares, aproximadamente.

Pero sin dudas, si hay algo que en la revista quedó muy en claro, es que una de las pasiones de Angelina Jolie, es el orden y la decoración. Una de las pruebas de esto, son las imágenes de su oficina, el lugar privado de la actriz dentro de su casa. Un hogar que, a pesar de ser muy grande y confortable, convive con el bullicio de 6 jóvenes.

Las fotos del estudio de la ex esposa de Brad Pitt denotan su pasión por los libros y el buen gusto para las salas interiores de la mansión. Los muros revestidos con madera, la sencillez de los jarros de cristal con flores naturales, y los numerosos libros sobre la mesa hablan mucho de la personalidad de la actriz: “Traté de darme una educación más amplia que la que había tenido en la escuela. Crecí en un lugar muy vacío en muchos sentidos, así que tuve que ir para encontrar una comprensión más amplia”. Los espacios sobrios y lujosos, son dignos de una estrella de Hollywood.