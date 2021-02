¿Quién es la adolescente que lo confesó? "Mamá está desnuda casi siempre"

Es que madre e hija posaron para unas fotos que se publicaron en una revista internacional y en la entrevista salieron a la luz algunos detalles de su vida privada.

Si bien Heidi Klum (Alemania, 47 años) se mostró dulce y más cercana que nunca, dejó al descubierto la excelente relación que tiene con su hija adolescente: Leni. Justamente esta pequeña nació del fruto de su relación con el empresario de la Fórmula 1 Flavio Briatore y fue criada y adoptada por el cantante británico Seal.

Como para ella no es fácil tener una madre como Heidi, ya que lleva más de tres décadas ante las cámaras y 15 temporadas eliminando candidatas de su programa Germany’s Next Topmodel (GNTM) de la forma más agradable posible, además es sexy y atrevida.

"Leni ya ha viajado mucho por el mundo y estuvo conmigo entre bastidores desde pequeña. Siempre me agrada que me acompañe al trabajo. Es una sensación un poco rara que hoy sea justo al revés: yo acompaño a mi hija al trabajo y no ella a mí", contó la modelo.