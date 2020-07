Salió a la luz: el video de Tini Stoessel llorando desconsoladamente

View this post on Instagram

u2728u2764ufe0f . . . . . #tini #tinistoessel #martinastoessel #violettacastillo #violetta #violetta1 #violetta2 #violetta3 #quierovolvertour #gotmestartedtour #europetour #europatour #quierovolvertoureurope #quierovolvereuropa #qvtdocumental #traicionera #sebastini #yatrini #sebastianyatra #dannapaola #yatra #tiniyyatra #tiniyatra #oye #cristina #fresa #22 #yanomellames #recuerdo #elladice @tinistoessel__updates @tinigoddess @tiniclothess @tinistoesselpicture @tini__stoesselfaan @fcogermantinistas @tini4.ever @darktini @tini_stoessel_disney_ @tini.stoessel.my.queen22 @tinita.selenarare @__tinista1__ @tinistoessel @jorgeblanco @lodocomello @mechisoy @soyalbariconavarro @candemolfese @calidandee @cami @sebastianyatra @morat @clarialonso @mluciamuz @nanipochu @camiliciuss @khea.yf @alvarosolermusic @laloebratt