¡Lo hizo otra vez! La polémica fiesta de cumpleaños de una Kardashian que desató furia

View this post on Instagram

My magical birthday party detailsu2728 The guest list was SMALL but the decor was MAJOR! Event Planner ud83dudd2eud83dudccb @mindyweiss @andrew_mindyweiss Flowers ud83dudc90 @jeffleatham Chef K ud83dudc69ud83cudffdu200dud83cudf73 @chefkla and @kartsbychefk Desserts ud83euddc1 @cakegourmetsugarservice Ice Cream ud83cudf66 @icecreamoccasions Candles ud83dudd6f @vogue.candles Balloons ud83cudf88 @balloonandpaper