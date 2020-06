Mirtha Legrand tiene el suyo: aquí la playlist de los temas que te levantan el ánimo a full

Hemos estado pasando por días raros, y muchas veces el ánimo y las ganas para ponerle a los desafíos cotidianos no han sido las mejores. De eso hablaba Juana Viale con Los Palmeras, en una entrevista, cuando se supo que su abuela, la ya mítica Chiqui Legrand, adora el tema "el bombón asesino" y es como un remedio en estos días de tristeza que está viviendo: la hace llenarse de buena energía y de fuerzas, le cambia el humor.

A la luz de esta confesión de Juanita, se nos ocurrió consultar a 16 Dj`s mendocinos (bueno, algunos son mendocinos por adopción) y la consigna fue simple: decinos tres temas que personalmente te levanten de un momento amargo, de un día gris, de una situación triste o que te sirven para hacerle frente a un bajón.

Es así que finalmente ha quedado una lista de 50 temas súper ecléctica, pues cada uno de los consultados mostró su sello personal en la elección de canciones. En rigor, tres temas por 16 dj's da como resultado 48 canciones... pero no podía faltar "El bombón asesino" y otra que fue la más popular.

Es que antes de comenzar la lista, muchos aplaudieron el gusto de Mirtha Legrand, ya que varios dijeron que "El bombón asesino" de Los Palmeras debía estar sí o sí. Sin embargo, la canción que prácticamente todos los Dj's votaron fue "Don't stop me now", de Queen: solo tres o cuatro la dejaron afuera de su selección; por eso la pusimos como primera de la lista. Luego podrás ir viendo cuáles son los tres temas que a criterio de cada Dj debe estar...

Si querés escucharla directamente en Spotify, hacé click aquí.

¡Esperamos que la disfrutes!

Ricardo Guerrero

Start me up - Rolling Stones

Hit the road Jack - Ray Charles

I love it - Icona Pop

Dj Fabu - Gustavo Chirino

Baila conmigo - Dayvi

Gloria - Laura Branigan

Just can´t get enough - Depeche Mode

Big Bruno - Bruno Bramucci

You Shook me all night long - AC/DC

Hablando a tu corazón - Charly García

From disco to disco - Whirlpool Productions

Antonietta De Carlos

I feel love - Donna Summer

Lose yourself to dance - Daft Punk

Sing it back - Moloko

Martín Guerrero

Ritmo - J Balvin ft. Black eyes peas

Soy Sabalero - Los Palmeras

Te quiero tanto - Sergio Denis

Lucas Gallardo

Soy Soltero - El Dipy

De Música Ligera - Soda Stereo

Taxi - Osmani García feat. Pitbull

Dj Mami - Ale Pérez

Type - A Chal

Serpiente Veneno - Kidd Keo

Mera - Tainy, Dalex, Alvaro Diaz

Negro Bava

Drop the pressure - Purple Disco Machine Remix

Par-Tusa - El Dipy

Loco - Beéle

Guadalupe García Valls

Flower - Moby

Makeba - Jain

Groove is in the heart - Deee-Lite

Igna Aguinaga

Porfa - Feid, Justin Quiles

Yo perreo sola - Bad Bunny

Dalex - Hola Remix ft. Lenny Tavárez, Chencho Corleone, Juhn "El All Star"

Lore Henríquez

Take on me - A-ha

Wannabe - Spice Girls

Sweet dreams - Lika Morgan

Geo Efrita

Rompe el party - El Villano x Mozthaza x Sael

Lavate la cara - Mr. Gato

Siempre es viernes en mi corazón - Alex Anwandter

Ramiro Gallardo

Yo me enamoré - Amar Azul

A little respect - Erasure

Ella me levantó - Daddy Yankee

Maxi De Marco

Basket case - Green Day

Lust for life - Iggy Pop

Danza Kuduro - Don Omar ft. Lucenzo

Agustina Antonini

Move this - Technotronic

Fat Boy - Max-A-Million

Sexual Revolution . Macy Gray

DJ Sy - Simón Pendola

Morado - J Balvin

Hagámoslo, pero bien argentino - Migrantes

Banana - Conkarah ft. Shaggy