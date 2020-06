Impresionantemente lujosa: así es la mansión donde Thalia filma sus Tik Toks

View this post on Instagram

Before heading out, I always use one of my perfumes from The Thalia Sodi Fragrance Collection!u00a0u2728My favorite winter scents are Absolute Amethyst and Blooming Opal. Their warm floral tones are perfect for this cold weather.u00a0Brr!u00a0u2744ufe0fu00a0Siempre uso uno de los perfumes de mi colecciu00f3n Thalia Sodi Fragrance Collection antes de salir. u2728 Mis aromas favoritos para el invierno son Absolute Amethyst y Blooming Opal. Sus tonos floralrs cu00e1lidos son perfectos para los du00edas fru00edos. u2744ufe0f . . . #thaliasodifragrancecollection #perfume #thaliasodifragrance #winter #macys