¿Por qué elegimos relaciones enfermizas?

Según contó la Licenciada, Noelia Cente en Espacio M, a través de Instagram Live, la dependencia emocional tiene como característica desdibujarnos para que algo funcione.

Y agregó: "Sentimos miedo, pánico y desesperación tan solo pensar en la posibilidad de cortar esa relación".

Pareciera que la vida sin esas personas no existe. De hecho, Noelia Centeno compartió un escrito que resume cómo se vive el proceso en este tipo de relaciones que están diagnosticadas como patológicas.

Seré lo que tenga que ser para que me ame.

Un espejo que ya no refleja nada,

Te volviste invisible, insistiendo en que te devuelvan la mirada.

Te olvidaste lo que era desear.

No te salió la voz, ni para gritar, ni para pedir... Ni siquiera para poder hablar.

Adictos al amor,

Aferrados a ese vínculo,

Esclavizados.

Soñabas con el final feliz en la película de terror.

Imaginabas que el personaje por arte de magia cambiaba.

Abriste los ojos; te diste cuenta.

Que somos presos de la necesidad.

Que cuando se ama el corazón no duele.

Que si una parte está enferma a veces es necesario amputarla para que no gangrene el resto.

Que se puede estar muerto en vida.

Dependientes emocionales,

Cansados

Desilusionados;

Decepcionados.

Aferrados.

Esclavizados al destino que ese otro quiera llevarme.

Dictadores del corazón.

Gestos sin amor.

En la ecuación del co-dependiente, uno más uno es igual a uno. No hay espacio para dos. Es uno; más otro que se desdibuja.

Rompiste cadenas,

Sos libre.

Lloras, si lloras .

Esta vez de emoción

De orgullo

Ya nadie puede lastimarte.

SOLTA.

Deja ir.

Extirpa de tu alma ese amor.

Que duela lo que fue.

Para poder aceptar lo que es.

Y no anhelar lo que podría ser y nunca será. Solo en ese punto es donde está tu libertad.

Desplegá las alas y vuela.

Vuela alto.

Esta vuelta no dejarás que nadie te detenga.



