Jennifer Lopez reveló al mundo un íntimo momento que sucede en un sillón de su casa

Jennifer Lopez está viviendo momentos muy especiales en familia en este último tiempo, y se ha encargado de mostrarlo a todos sus fans a través de las redes sociales, y sobre todo, desde su espacio de Instagram.

La reina del Bronx está disfrutando de un período de reflexión y recogimiento en la actualidad, pues al quedarse en casa para afrontar estos días tan difíciles y diferentes, valora con profundidad los simples instantes con su novio, Alex Rodríguez, y sus hijos.

Si bien hace horas la intérprete de "Love don't cost a thing", "If you had my love" y "I´m not your mama" comunicó que, a pesar de estar comprometidos con su pareja hace más de un año, ha pospuesto indefinidamente la boda con Alex debido a las contingencias por todos conocidas, se sobrepone a estos bajones con instantes como un sencillo abrazo gigante familiar.

En la foto que publicó hace minutos en su historia de Instagram, JLo chequea plácidamente su celular y tuitea mientras tiene a uno de sus pequeños en brazos, mientras comparte un enorme sillón con otro de sus hijos, su novio y las dos hijas de Él; tapándose con un gran acolchado y disfrutando del porgrama "World of dance", en el que la diva participa.

De hecho, Rodríguez decidió subir la misma fotografía a su cuenta de Instagram: