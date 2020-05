Top 10: los jóvenes emprendedores latinos que ya son millonarios

View this post on Instagram

La semana pasada me sentu00e9 con Matt Haggman, uno de mis compau00f1eros miembros de la junta de Endeavor Miami y un buen amigo, para discutir cu00f3mo Open Education estu00e1 navegando durante pandemia. Comenzamos la conversaciu00f3n hablando sobre el momento en que el equipo de la alta gerencia de la compau00f1u00eda decidiu00f3 no abordar un vuelo planeado con destino a Bogotu00e1 y, en cambio, fuimos a la sala de @AmericanAirlines para discutir cu00f3mo u00edbamos a navegar la crisis de salud que empeoraba. Fue en el aeropuerto donde comenzamos a diseu00f1ar las estrategias que permitiru00edan a nuestro equipo de mu00e1s de 1700 trabajadores laborar con seguridad desde sus hogares. A lo largo de la entrevista, recibimos algunas preguntas excelentes de los participantes sobre el futuro post COVID-19, el futuro del aprendizaje en lu00ednea y cu00f3mo ver los aspectos positivos de una situaciu00f3n, que de otra manera seru00eda sombru00eda. u00a1Mira el enlace en mi biografu00eda para ver la entrevista completa! - - Last week I sat down with Matt Haggman, one of my fellow Endeavor Miami board members and good friend to discuss how Open Education is navigating the pandemic. We start the conversation talking about the moment when the senior management team at the company decided not to board a planned flight to Bogota and instead we went to the @AmericanAirlines lounge to discuss how we were going to navigate the worsening health crisis. It was in the airport that we started designing the strategies that would allow our team of over 1700 to work safely from their homes. Throughout the interview, we got some excellent questions from viewers about the future post COVID-19, the future of online learning, and how to see the positives of an otherwise dim situation. Check out the link in my bio to watch the full interview!