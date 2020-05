El mensaje de los astros: el vivo que no te podés perder en IG

View this post on Instagram

u00bfTodos los tru00e1nsitos te afectan? u00bfCual es la diferencia entre la carta astral y los tru00e1nsitos del momento? u2063 u2063 Eso es lo que te explico en este video ud83dude01u2728. u2063 u2063 Du00e9jame cualquier duda o comentario aquu00ed ud83dudc47ud83cudffcud83dude09u2063 u2063 #astrologia #astrology #cartanatal #transitos #energiadisponible #astrologo