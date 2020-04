Sorteo de Pascuas: participá por Instagram y Facebook

View this post on Instagram

En MDZ queremos que tus pascuas sean mu00e1s dulces. Junto con pasteleru00eda @virgendelvallepasteleria sorteamos unos zapatos de chocolate rellenos de bombones. u25abufe0f u2764 Dale like a la publicaciu00f3n u2705 Etiquetu00e1 a dos amigos Sorteamos el viernes 10/4 a la noche #sorteo #quedateencasa #pascuas #chocolate #mendoza #sorteos