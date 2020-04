¿Quién es el personal trainer mendocino que prefieren las botineras en Europa?

Seguramente, si ustedes son fanáticos de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, los habrán visto entrenar durante esta cuarentena. La pareja se muestra súper activa a pesar del aislamiento. Por un lado, Lautaro continua con su planificación y entrena todas las tardes en su terraza italiana.

Y por otro lado, Agustina por supuesto lo acompaña. ¿Pero quién es el encargado de entrenarla? A pesar de que, la rubia ya hace varios meses que reside en Italia, su favorito es un mendocino.

Se trata de Agustín Antequera -dueño y entrenador de Fitbox entrenamiento funcional-. De hecho, el jueves por la mañana Agustina transmitió en vivo una clase con él a través de su cuenta de Instagram.

"Hace cuatro años que estamos con este emprendimiento", indicó Agustín que se especializa en entrenamiento funcional. "Digo arrancamos porque todos los que forman parte de esta comunidad son personas muy importantes para que sigamos dando clases en estos tiempos", sumó.

Según contó el personal trainer de Agustina Gandolfo. La botinera era su alumna en Mendoza y le pidió continuar con el plan a distancia.

"Hoy hicimos el primer, pero no último Instagram Live junto a Agus. No me animaba a hacer el vivo, pero ella me tiró la mejor onda para hacerlo. Fue un éxito, así que ahora vamos a hacer muchos entrenamientos por ese medio. Los esperamos para que también se sumen", indicó Antequera.

Agustín además invitó a los mendocinos a sumarse a sus entrenamientos online. "Ahora en esta cuarentena comenzamos a entrenar de manera diferente debido a todo lo que ya sabemos. Entrenar en casa, no es fácil, pero no imposible, trato de dar clases lo más completas y divertidas posibles todos los días", concluyó.

Acá te dejamos algunas: