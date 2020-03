Este es el joven empresario mendocino del año 2019

La Legislatura de Mendoza fue el lugar en donde se realizó la entrega del Premio Joven Empresario 2019, distinción que otorga la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Federación Económica de Mendoza.

En la octava edición de este encuentro, el Premio Joven Empresario Mendocino del año 2019 fue para Mauricio Pío De Amoriza, quien lleva adelante la empresa Madera Plástica Mendoza, un emprendimiento que está ubicado en el departamento de Junín y que se dedica al reciclaje de plástico para transformarlo en postes y perfiles 100% reciclados.

Los productos de esta empresa provienen de recuperadores urbanos, apoyando economías sociales y empresas comprometidas con el medio ambiente. Transforman el residuo plástico de difícil disposición, transformándolo en bienes de uso que reemplazan la madera, evitando la tala de árboles y generando un gran impacto ambiental.

Cada poste plástico denominado VIDPLAST recupera más de 10 kg de residuo plástico. «Una hectárea con nuestros postes recupera más de 6000 kg de residuo plástico y evita la tala de más de 300 árboles», explican desde la empresa que también integran Leonardo Cano y Carlos Arce.

Entre las ventajas del VIDPLAST mencionan las siguientes: no requieren mantenimiento, resisten la humedad, cambios climáticos y temperaturas extremas; no son atacados por insectos; no se rajan ni astillan; pueden ser colocados mecánicamente sin necesidad de pozo; se pueden trabajar con las mismas herramientas que la madera y se pueden clavar, engrampar, cortar, agujerear, pintar, etc.