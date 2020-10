Qué famosos ingresarán como reemplazos a MasterChef Celebrity

MasterChef frenó todas sus grabaciones luego que Vicky Xipolitakis y El Polaco dieron positivo en el test de COVID-19. Para poder seguir con el programa, la producción de Telefé los reemplazó por Christian Sancho y Natalie Pérez respectivamente.

Luego del resultado de Xipolitakis y El Polaco, las autoridades del programa decidieron suspender las grabaciones por precaución durante dos días. Además, les hicieron el hisopado a todos los competidores.

Al tener que estar aislados durante 15 días, tuvieron que buscar otros participantes hasta que ambos puedan volver. Sancho y Pérez ya habían sido convocados al inicio del programa, pero ambos no aceptaron la propuesta. Ahora se les presentó una segunda oportunidad que no pudieron rechazar.

"Tanto Vicky como El Polaco están en sus respectivas casas, con síntomas leves. El resto de los participantes fueron hisopados y dieron negativo. Entonces, ahora se suman Natalie y Sancho, que saben mucho de alimentación y de cocina, así que van a ser una gran reemplazo. Y ojo que algunos llegan para quedarse", contó Marcelo Polino, en el programa Cortá por Lozano.

Sancho contó al portal Teleshow que no sabe cocinar, pero le gusta desafío: “De repostería nunca hice nada, si me preguntan cómo se hace un flan o una torta, no tengo ni idea, siempre comí pero no cociné. Soy bueno haciendo asados, es lo único que me puede salvar”.

Por su lado, Xipolitkis reveló que su hijo Salvador Uriel Naselli de dos años también tiene coronavirus. "Tomo coraje para hacer este video, tengo miedo por no saber qué puede llegar a pasar... Siempre tomé todos los recaudos, pero tuve que salir a la calle porque tengo un bebé que mantener", contó en su cuenta de Instagram.

Y siguió: "Hoy me confirmaron que tengo Covid. Presento todos los síntomas. A veces, más leves y otras no. Tengo fiebre, tos seca, dolor de cabeza, cansancio y a veces me falta el aire. Pero estoy fuerte por mi hijo... Tuve un año muy duro pero va a pasar esto también".

Otro reemplazo en MasterChef

Otro de los cambios que habrá en MasterChef es la participación de Dolli Irigoyen, una de las chef más reconocidas de Latinoamérica, quien reemplazará a su par Germán Martitegui.

Al principio, el programa emitió un comunicado explicando que el jurado se insoló y se iba a tomar unos días de reposo para cuidar su salud. Pero trascendió que su malestar finalmente no fue producto del sol, sino del coronavirus.

Cuando Xipolitakis y El Polaco dieron positivo, Martitegui se realizó un hisopado el cual dio negativo. Pero días después empezó con síntomas y decidió aislarse por voluntad propia. También decidió no ver a sus tres hijos por precaución.

El chef tuvo que ser internado en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro por una neumonía leve producto del coronavirus. Si bien está fuera de peligro, está en observación y fue sometido a varios estudios. Cabe recordar que el programa de cocina es grabado, por lo cual estos reemplazos se verán en 10 días.