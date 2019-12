Fiesta de fin de año: ¡MDZ, Sarmiento y OSD a puro brindis!

Reunirse para brindar, compartir buena energía y desearse cosas lindas siempre es buen plan, y por eso MDZ Radio, MDZ Online, OSD y Publicidad Sarmiento festejaron un 2019 repleto de éxito en Sushi Club Mendoza.

A la celebración asistió el personal de cada una de las empresas, así como también profesionales que colaboran como columnistas en los medios de comunicación del grupo. "¡Estoy fascinada con MDZ Radio! Me ha encantado participar como columnista, y la buena vibra que tienen como grupo me la han transmitido desde el primer día. Siempre me hicieron sentir como una compañera", comentó Noelia Centeno, la psicóloga que todos los viernes visita "Uno nunca sabe".

Para disfrutar de una velada única, los presentes degustaron exquisitas piezas de sushi, variedades de wok, arrollados primavera, giosas y una degustación de los clásicos postres de la casa. Para maridar el menú y chocar las copas deseando un 2020 espectacular se eligieron "Vinos a un click" (vinosaunclick@gmail.com) y los espumantes de "Vinyes Ocults" (Facebook: @vinyesocults).

La música estuvo a cargo de una dupla mítica: ellos son dos grandes dj´s, aclamados en nuestra provincia durante los 90: El "Cabezón" Guerra y Ricardo Guerrero.

Además de disfrutar de la gastronomía, los exquisitos tragos y una gran variedad de vinos, el momento cúlmine llegó a la hora de los concursos: con el aliciente de los importantes premios como meta, una suerte de "talent show" produjo impacto, ya que algunos se revelaron como grandes cantantes, otros mostraron su veta de artistas del stand up, y los ganadores (Verónica Jorge, Juan Carlos Albornoz y Viviana Muñoz) dieron cátedra de improvisación teatral.

¡No te pierdas la galería de fotos!