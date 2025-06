Shakira recordó un mal momento con la madre de Piqué: "Tenía malas intenciones"

Shakira presentó su nueva línea de productos para el cabello y sorprendió con una declaración que muchos interpretaron como una indirecta para su ex suegra , Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué . No es la primera vez que la cantante colombiana menciona las tensiones que existieron entre ambas durante su relación con el exfutbolista.

Las palabras de Shakira sobre su exsuegra

Durante una entrevista promocional, la artista habló sobre la importancia que tiene su cabello en su identidad. “El cabello es definitivamente una parte importante de quién soy. Una vez, alguien con muy malas intenciones me dijo que me lo cortara… Así que fui y me lo corté, y de inmediato pensé: ‘¿Qué hice?’”, confesó Shakira, en tono reflexivo.