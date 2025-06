Según la psicología, por qué una persona guarda silencio para evitar el conflicto

Cuando surge un conflicto , no todos reaccionan de la misma forma. Algunas personas prefieren quedarse en silencio . Aunque esta actitud puede verse como un signo de autocontrol, la psicología advierte que, cuando se convierte en un hábito, revela algo más complejo.

En muchos casos, el silencio nace del miedo a enfrentar las consecuencias. No es solo evitar un enfrentamiento directo, sino protegerse de las emociones que ese momento despierta. La rabia, la tristeza o la frustración son sensaciones incómodas que algunos prefieren mantener lejos. Así, la persona construye un muro de palabras no dichas para sentirse segura.

Juan Ignacio Sanz, psicólogo , señala que esto es parte de un “patrón de evitación”. Es una forma de no sumergirse en un mar de sentimientos que se vuelven difíciles de manejar. Aunque en ciertos momentos funciona como un mecanismo de defensa, a la larga puede terminar aislando a la persona y dejándola sin herramientas para afrontar los problemas.

Quedarse en silencio se convierte en un modo de vivir el conflicto sin exponerse. Pero este gesto, que al principio parece una forma de autocontrol, esconde un temor que va más allá de la pelea en sí. La persona no se calla solo para evitar un grito o una respuesta dura, sino porque siente que no está preparada para sostener su verdad.

silencio2.jpg Es un patrón.

Hay un desacuerdo

Detrás de este comportamiento, los expertos señalan que hay una estrategia inconsciente. Es como si el cerebro dijera: “Si no hablo, no me arriesgo a perder nada”. Así, la persona se convence de que es mejor callar que tener que lidiar con el dolor que surja después. Sin embargo, este recurso acaba convirtiéndose en una barrera para el crecimiento personal.