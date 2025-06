Revelaron cuánto pagó Mauro Icardi a un restaurant para que no difunda sus fotos

El periodista compartió una imagen donde se ve a la pareja almorzando y detalló: "Me dicen que estuvo almorzando en el almacén de la capilla de Carmelo. Una bodega resto". "Pidió a los dueños del restaurante que no circule ni una foto y dejó 200 dólares de propina, pero prohibió a los dueños hablar o contar", reveló el periodista de chimentos.

En medio de esto, Mauro Icardi presentó un escrito a la Justicia . Al futbolista no le gustó el lugar que le indicaron para ver a sus hijas y mucho menos que no pueda estar su pareja, la China Suarez .

“Soy un hombre de 32 años que desde mis 19 prioricé mi rol paternal en la vida. Me desgarré de dolor cuando mis hijas me reprocharon llorando que no estaban conmigo en la celebración del campeonato obtenido por el club Galatasaray, donde ellas se criaron en sus últimos años de vida”, señala el escrito que Mauro Icardi.

“Hasta acá. Como padre me planto, me pregunto, ¿hasta cuándo y cuánto más debo soportar? Su señoría, mal que le pese, ni usted ni Wanda Nara me van a poder elegir la pareja. No existe causal objetiva, ni existe normativa que lo ampare para que usted me siga obstaculizando el vínculo con mis hijas por estar conmigo mi mujer, como la familia ensamblada en la que siempre se criaron mis hijas. Esto es un escándalo judicial. No existe antecedente jurídico. Ni jurídico, ni jurisprudencial donde un juez le elija o le prohíba el vínculo a un progenitor con su pareja”, añadió Mauro Icardi.