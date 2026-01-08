Qué es el barigüí, el insecto que reaparece con el calor e invade Buenos Aires

Con las altas temperaturas y la humedad, el barigüí volvió a aparecer en la Ciudad y el AMBA. Aunque se parece a un mosquito, corta la piel para alimentarse de sangre y sus picaduras pueden provocar dolor, ardor e inflamación.

Las altas temperaturas suelen atraer la presencia de insectos que no suelen verse en otras épocas del año y el calor, junto con la humedad y la tropicalización del clima, hacen que tanto la Ciudad de Buenos Aires como el resto del AMBA, sufran hoy la presencia del barigüí.

Se trata de un pequeño insecto volador, muy parecido a un mosquito y conocido como “mosca negra” y se encuentra principalmente en zonas cercanas a ríos, arroyos y lugares con agua corriente, donde se reproduce.

“A diferencia del mosquito común, el barigüí no pica, sino que corta la piel para alimentarse de sangre, lo que provoca más dolor e irritación al momento. Es más activo en el día, sobre todo durante el amanecer y el atardecer”, dijo la dermatóloga Yael Borojovich.

La picadura (la mordedura) del barigüí puede producir Dolor inmediato que puede durar varios días.

Enrojecimiento e hinchazón.

Picazón intensa.

Ardor en la piel.

En algunas personas, reacciones alérgicas como inflamación fuerte o fiebre.

Deja manchas rojas, a veces con heridas costrosas que tardan en desaparecer. “Aunque generalmente no transmite enfermedades graves, sus picaduras pueden causar infecciones si se rasca la zona”, asegura la especialista de Ospedyc.