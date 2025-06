Por qué Wanda Nara impide que Mauro Icardi se comunique con sus hijas

Wanda Nara y Mauro Icardi trajeron al mundo a dos niñas: Francesca e Isabella. Hoy, las pequeñas están con su mamá y ella no deja que se comuniquen con el papá. ¿El motivo? Angie Balbiani lo contó delante de las cámaras de TV.

"El Ministerio Público Tutelar intenta que Icardi y las hijas tengan una video llamada pero como no lo lograron, el viernes 23 de mayo se comunicaron con Wanda Nara. Ella argumenta que hasta que Mauro no haga un tratamiento psicológico, no quiere que se comunica ni de manera virtual con las nenas", señaló la panelista.