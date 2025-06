Por qué Paris Jackson cantará justo el día que murió su padre, Michael, el Rey del Pop

Muchos pensaron que eligió cantar ese día por falta de sensibilidad. Otros, simplemente, se sintieron incómodos con la coincidencia. Pero Paris Jackson explicó que no tuvo opción. Dijo que, como artista invitada, no elige ni el lugar ni la hora del show. Todo eso lo decide la producción general.

La gira no es glamorosa para ella. Según contó, no tiene banda, ni lujos, ni equipo grande. Viaja con su guitarra, un técnico de sonido y su prometido, el actor Justin Long. No busca destacar, solo tocar sus canciones. Lo ve como una oportunidad para crecer, no como un homenaje fallido.