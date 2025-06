Si bien hoy se llevan muy bien, la relación entre Marcela Tauro y Luis Ventura empezó con el pie izquierdo. Y así lo contaron los protagonistas en las últimas horas en "A la tarde". ¿Qué dijeron? "Con Luis estuvimos muchos años sin saludarnos", reveló Tauro.

Por qué Luis Ventura y Marcela Tauro estuvieron meses sin saludarse Foto: Captura de TV Marcela Tauro Y continuó: "Pero yo lo quiero y sé que él me quiere. Lo que pasó es que nosotros nos conocimos raro, empezó mal porque él era muy amigo de Rial que, en ese momento, estaba dolido conmigo de la época de Lucho Avilés, no sabemos por qué... ¡Pero la ligué yo!".

“En ese tiempo Rial siempre me hacía m**** en la radio, pero en enigmático. ¡Aunque yo sabía que era dedicado a mí! Hasta que en un momento nos llaman a Ventura y a mí a trabajar en ‘Telepasillo’ y ahí ya me contaron que Luis tenía problemas conmigo.... pero ni me conocía. Claro, estaba odiado conmigo por lo que decía Jorge. Igual después tomamos un café y estuvo todo bien”.

Por su parte, Luis Ventura sumó: “A mí me gustaría contar la otra parte de la historia. Yo no tenía nada contra, pero Jorge todos los días me dejaba los oídos así. Y me pasaba chimentos de ella y, como yo a veces estaba escaso de material metía todo”.