Por qué compararon a Wanda Nara con Carmen Barbieri

Si no es por una cosa, es por otra... pero Wanda Nara siempre está presente. Ahora, la empresaria participó en un reality en Italia y su performance generó mucho de qué hablar. Una de las que se expresó fue Sabrina Rojas .

“¿La vieron a Wanda sambar?", comenzó diciendo la ex de Luciano Castro en Pasó en América sobre el desempeño de Nara en Bailando con las Estrellas. " Wanda , si tenés tanto dinero ¿por qué te exponés a hacer algo que no sabés? Se te ve más interesante posando mientras cargás nafta", añadió.

Acto seguido, la comparó con la famosa capocómica. "¡Era como Carmen Barbieri pero sin talento! ¿Vieron que Carmen baila muy bien? Bueno, de lejos era pensar ¿por qué Barbieri está bailando tan mal si ella no es así? ¡Era una cosa tremenda!”, manifestó.

Tal como contó Yanina Latorre, Wanda Nara viajó a Ibiza por una campaña de cremas y por un trabajo en MTV Italia. "Lo que me dijeron que no sé si es verdad o no", indicó la comunicadora. También reveló que la mediática se hospedó en un edificio que se llama ‘Las Boas’ y es uno de los más lindos del puerto, está enfrente de los negocios caros y del famoso ‘Cappuccino Grand Café’.