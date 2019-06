Zaffaroni pide revisar las causas de corrupción y al Poder Judicial

El ex juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, sostuvo que los exfuncionarios kirchneristas y empresarios afines a ese movimiento detenidos por causas de corrupción son "presos políticos" y pidió una "ley de revisión" para esas causas.

Para el ex magistrado, que hoy integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "el Poder Judicial es bastante sensible a los cambios de gobierno políticos" y si bien se declaró en contra de "indultos y amnistías", aseguró que "hay que hacer una ley de revisión por las causas de los presos políticos".

"De alguna manera habría que pensar un método revisor extraordinario en los casos en los que se ha visto arbitrariedad. Esta actividad procesal que tenemos es insólita", añadió Zaffaroni, para quien "llegado un gobierno de otro signo habrá que hacer unos parches en cuanto a la estructura del Poder Judicial en la medida que lo permita nuestra Constitución".

En declaraciones a la radio Destape, Zaffaroni brindó detalles sobre cómo pueden llevarse a cabo esas controversiales medidas sin ser inconstitucionales: "Creo que se podría hacer una ley de revisión extraordinaria ante una cámara y de ahí a la Corte. Habrá que pensar si vale la pena mantener la estructura de la Corte, si hay que cambiarla un poco. Son cosas institucionalmente que son posibles de hacer".

"Estamos viviendo una clara persecución política, tenemos por primera vez en 30 años presos políticos", advirtió.

Al final de la entrevista, Zaffaroni no oculta sus simpatías por el kirchnerismo y alentó a la fórmula presidencial de Unidad Ciudadana compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner: "Tengo grandes expectativas, creo que los pueblos pueden confundirse, pero no se suicidan, no es la primera vez que en América Latina hay una situación como la de hoy".