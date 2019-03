Video: Espert, lapidario contra el "Teorema de Baglini"

El economista José Luis Espert refutó el planteo conocido como "Teorema de Baglini", un concepto lanzado en 1986 por el exdiputado nacional mendocino Raúl Eduardo Baglini que sostiene que "el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder".

Espert, en el programa "Intratables" por América TV, fue criticado por el conductor, Guillermo Andino, al señalarle que propone cosas que no se pueden cumplir. "¿Vas a bajarle la Asignación Universal por Hijo a mucha gente que no es que no quiera laburar sino que no consigue laburo?", le espetó al dirigente libertario. "No, yo nunca dije eso", le respondió escueto Espert. Pero se dedicó a demoler, desde su punto de vista, el planteo de Baglini. Fue cuando dijo que "es muy perverso, porque en un país que viene para atrás desde hace ocho décadas, decir que cortar la decadencia no se puede, es perverso. ¿Qué dice el Teorema de Baglini? Que ´nunca podrás hacer nada más que lo siempre hemos hecho´. Como lo que siempre hemos hecho termina mal, quedamos estancados. ¿Nunca podremos salir de esto? El teorema de Baglini me parece que tiene una gran perversión y lo usa gente para burlarse de los que tienen ideas para evitar esta decadencia que nos está transformando en un país miserable".

Espert abundó: "No es joda que un tercio de la población sea pobre. Eso trae indigencia, inseguridad y alto consumo de drogas".

Mirá el video:

Las distintas acepciones que ha ido tomando el denominado "Teorema de Baglini":

- Cuanto más se acerca un político al poder más se aleja del cumplimiento de sus promesas de campaña.

- A medida que un grupo se acerca al poder, va debilitando sus posiciones críticas al gobierno.

- Las convicciones de los políticos son inversamente proporcionales a su cercanía al poder.

- Cuanto más cerca del poder está, más conservador se vuelve un grupo político.​