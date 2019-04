Video: cómo hacerle campaña a Cambiemos diciendo "MMLPQTP"

Un video “anónimo” a favor de Mauricio Macri, pero con el coro que insulta al Presidente, comenzó a circular de manera no oficial este fin de semana, pero aunque el oficialismo niegue su autoría sus dirigentes los hacen circular.

El gobierno nacional apuesta a la difusión de las obras como estrategia de campaña y, de hecho, se lo muestra en el spot rupturista a Macri durante una recorrida de las obras de un nuevo jardín de infantes en Quimilí, Santiago del Estero.

En apenas 20 segundos, con imágenes de obras de infraestructura y el coro en off con los insultos a "MMLPQTP", Cambiemos comenzó a mostrar un cambio en la estrategia comunicacional con una campaña provocadora a través de las redes.

El video no tiene firma y nadie en Cambiemos se hace cargo. "No sé de dónde salió, es más, no está bien hecho. Hubiese metido más y mejores obras. Pero bueno. Desconozco el origen", señaló una fuente del Gobierno, según publica en su informe hoy el diario Gaceta Mercantil.

En cambio, un miembro de la mesa electoral de Cambiemos destacó la iniciativa. "Sin dudas, generan conversación y tienen muy buena repercusión entre los propios y los posibles", analizó la fuente. Sin meterse en esta discusión, Manuel Mosca, presidente de la Legislatura bonaerense y esposo de la senadora de Cambiemos Gladys González, no dudó en tuitear el video.

Algo similar ocurrió con Francisco Quintana, secretario general del PRO y vicepresidente de la Legislatura porteña, quien desde su cuenta tuiteó otro provocador video con testimonios de personas que destacan las obras de Gobierno mezcladas con frases como "A quién carajo le importa una cuadra asfaltada con el dólar a 45".

Juntos estamos sentando las bases de un país en serio. Los argentinos nos merecemos esta oportunidad. #AQuiénCarajoLeImporta #CambiamosEnSerio pic.twitter.com/dbbjZXWf15 — Fran Quintana (@franquintana) 29 de marzo de 2019

"Los spots de campaña no están definidos. Es probable que un ala del gobierno busque ser optimista, más tajante y confrontativa con el PJ, pero no es una estrategia consensuada al 100%", aseguró otra fuente de Casa Rosada.

Ante la pregunta de si se trataba de una idea elaborada por fuera del ámbito del oficialismo, otra fuente admitió: "No. No es inorgánico", aunque descartó que haya salido de la usina de Jaime Durán Barba, el consultor estrella del macrismo.