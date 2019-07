Vidal acusó a La Cámpora de no haber querido luchar contra el narcotráfico

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró que puso la pelea contra el narcotráfico como uno de los ejes principales de la gestión mientras que el peronismo, "que gobernó durante 28 años", "no supo, no quiso o no pudo enfrentarlo".

Entrevistada por Luis Majul en "La Cornisa", Vidal consideró que es imposible que en un país aumente el tráfico de drogas "sin complicidad política, judicial y policial".

"Hay un sistema con un partido político que gobernó la provincia durante 28 años y durante ese tiempo nos dijeron que la Argentina era una país de tránsito; y mientras tanto crecían las cocinas de paco y el consumo de drogas", aseguró.

Consultada sobre las responsabilidades políticas de su antecesor en el cargo Daniel Scioli, la gobernadora evitó acusarlo personalmente pero señaló que "no supieron, no quisieron o no pudieron enfrentarlo". Y en la misma línea, dijo que "nunca escuchó" a Kicillof hablar sobre narcotráfico.

"Nuestra propuesta está clara desde los hechos: 70% más de paco decomisado; más de un millón de dosis que no llegan a nuestros hijos", enumeró la candidata que busca la reelección.

Y agregó: "En sus dos gestiones Scioli detuvo a 5 mil personas vinculadas al narcotráfico, nosotros en tres años y medio, detuvimos a 7 mil. Eso muestra una vocación de pelear en serio".

"Hubo un sistema, que hoy integra la lista del Frente de Todos que durante 28 años esa pelea no la dio", concluyó sobre el tema.

Por otro lado, en el plano electoral, Vidal buscó diferenciarse de su principal rival Axel Kicillof y destacó que "los bonaerenses no eligen en base a lo que uno hace tres meses antes de la elección".

En esa línea, remarcó que hace 18 años eligió vivir en la provincia y que durante su gestión recorrió al menos cuatro veces los 135 municipios.