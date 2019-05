La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito (federal) de Nueva York falló a favor de Mendoza ante el reclamo de un tenedor del ex bono Aconcagua y, según la lectura que hacen desde el Gobierno provincial, “sienta un antecedente que podría beneficiar a la Nación ante casos similares”.

“Con este fallo se cierra todo frente judicial internacional por el tema para la provincia, y es un antecedente para el gobierno nacional”, señaló a MDZ el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, quien trabaja en el caso desde que llegó la primera carta documento del bonista en cuestión en el año 2016.

Los abogados de Moshe Ajdler, quien tenía títulos del ex bono Aconcagua por US$ 7 millones pero que nunca se sumó a las operatorias de canje ni presentó quejas, iniciaron un repentino reclamo legal en agosto de 2016.

Garay, entonces ministro de Gobierno, en la Corte de EEUU años atrás.

Según lo consideraron, la provincia debía responder no solo por el capital sino además por los intereses, y los intereses sobre los intereses generados. El caso llegó a un tribunal de primera instancia en Nueva York con un reclamo de unos US$23 millones. “Entendíamos que por la normativa del bono y la normativa estadounidense misma el reclamo no correspondía”, comentó Nieri. Efectivamente, el tribunal le dio la razón a Mendoza con un fallo “contundente” en el que deja en claro que no había derecho a la catarata de reclamos sobre intereses.

Ante el revés judicial Ajdler acudió a la Cámara de Apelaciones, donde este jueves su reclamo finalmente fue sepultado.

El ministro de Gobierno admitió que el (ex) bonista tiene aún como última opción acudir al Supremo de Estados Unidos, aunque lo consideró “altamente improbable”.

Además Nieri consideró que la buena noticia para provincia podría hacerse extensible para la Casa Rosada porque “una sentencia de esta naturaleza podría servir al país ante otros reclamos similares vigentes de parte de holdouts”. Como en cada victoria judicial en EEUU, Nieri espera contactarse con el ministerio de Hacienda de la Nación para analizar la situación.