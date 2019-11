Víctor Ibáñez: "La reforma constitucional requerirá mucho diálogo y consenso"

El próximo ministro de Gobierno Víctor Ibáñez aseguró que la reforma de la Constitución provincial será “un tema muy importante” en la gestión del mandatario electo Rodolfo Suarez y aseguró que su proceso “requiere de mucho diálogo y consenso”.

“La reforma de la Constitución de Mendoza es sin duda, desde la vuelta de la democracia, uno de los temas centrales de debate en prácticamente todos los gobiernos. Es un trabajo que requiere fundamentalmente de consenso, trabajo en equipo, diálogo, apertura y presencia de todas las opiniones”, expresó en el programa Cambio de Aire, de MDZ Radio.

Si bien consideró que la reforma “hoy no está en la agenda de los mendocinos”, será una cuestión que “eventualmente llegará”. “Es un tema muy importante dentro de lo que va a venir en el gobierno de Rodolfo Suarez”, enfatizó.

Uno de los puntos que Suarez destacó en su campaña respecto al proyecto de reforma es la posibilidad de instaurar una Legislatura unicameral, como hoy existe en la mayoría de las provincias argentinas. Para Ibáñez, que apoya esa propuesta, “lo que encierra la unicameralidad son dos cosas: por un lado, el achicamiento del sistema legislativo y, por otro, la representación territorial de los departamentos”.

Consultado sobre la posibilidad de incluir la reelección del gobernador, el actual funcionario de la UNCuyo recordó que “ha sido un tema que ha estado dentro de los distintos procesos de reforma, incluso en la cuestión de la reelección de los intendentes”.

Otro tema candente en la agenda política actual es la reforma de la Ley 7722, que se estancó en la Legislatura por falta de acuerdos con el PJ. Respecto a cómo afrontará esta cuestión, Ibáñez optó por responder con extrema cautela: “soy y deseo ser lo suficientemente prolijo y serio”.

En ese sentido, resaltó que “el gobierno de Rodolfo Suarez será de continuidad”, por lo que “si debo continuar con esta temática, lo haré en la medida en que el gobernador así me lo solicite”. “Somos un gabinete confirmado pero todavía no estamos en la función. La 7722 es un debate que se está dando en el marco de este gobierno y lo vengo siguiendo, pero no me toca todavía hacerlo en forma inmediata”, añadió.

Así mismo, resaltó cuál será su impronta de gestión al frente del Ministerio de Gobierno: “Consenso, diálogo y trabajo en todos los temas que me toquen afrontar”.

