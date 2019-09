Víctor Da Vila: "Buscan amedrentar un reclamo válido"

Once integrantes de las agrupaciones sociales y políticas que ayer a la mañana cortaron el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera fueron imputados hoy por el delito de "entorpecimiento de medios de transporte".

Entre los imputados se encuentra el senador provincial por el FIT Víctor Da Vila, quien dialogó con el programa Vos sabrás de MDZ Radio y aseguró que "el Gobierno busca amedrentar un reclamo válido a través de la justicia".

"Soy senador provincial y en función de mi actividad me hice presente para solidarizarme con los manifestantes. No vi a ningún fiscal en el lugar. Un agente se acercó a preguntarme mi nombre, me identifiqué y ahora me entero que estoy imputado", explicó el legislador.

"El Gobierno no está entendiendo lo que ocurre. Cortamos la calle para poner en evidencia una situación de emergencia. Hay gente pasándola muy mal en Mendoza. Un tercio de los mendocinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza", se lamentó Da Vila.

Y completó: "Era gente reclamando alimentos. Si la justicia fuera tan rápida en todo, debería imputar al intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, porque paga salarios por debajo del mínimo a los trabajadores municipales".

Por último, el legislador recordó que no es la primera vez que es imputado por participar de una protesta de este tipo. "La otra fue por acompañar a la CGT. Hay una persecución contra mi persona porque he denunciado un nuevo dietazo en la Legislatura mientras los trabajadores se mueren de hambre".