Vaquié, uno de los creadores de la Ley 7722, a favor de las modificaciones

Lo que muchos daban por hecho desde hace tiempo terminó de confirmarse esta mañana. El gobernador electo, Rodolfo Suarez, ha elegido a Enrique Vaquié como ministro de Economía y Energía, por lo que volverá a ocupar el cargo que ostentó hasta marzo del 2017.

"Estoy contento de volver a trabajar con amigos", dijo el futuro funcionario y rápidamente ratificó en sus puestos a tres actuales subsecretarios. Además, se mostró de acuerdo con las declaraciones de Suarez respecto a la necesidad de modificar la ley 7722, de la cual el propio Vaquié fue coautor.

Los funcionarios que han sido ratificados por el nuevo ministro son Emilio Guiñazú en Energía, Alejandro Zlotolow en Agricultura y Sergio Moralejo en Industria. Además, adelantó que muchos directores también conservarán su posición aunque admitió que no todos. "Habrá cambios en algunas direcciones. Intentaremos dar continuidad pero por supuesto habrá algunos cambios. Cada maestrito con su librito", explicó en MDZ Radio y prefirió no entrar en detalles hasta no hablar directamente con los involucrados.

"Muchos de los ministros y funcionarios son amigos desde hace muchos años. Es muy bueno para hacer cosas por los mendocinos encarar un equipo con un montón de amigos y encabezado por Rodolfo Suarez", manifestó Vaquié y se mostró alineado con el gobernador electo en lo que respecta a la minería.

A pesar de ser uno de los impulsores de la 7722, Vaquié reconoció que es necesario introducir modificaciones a la norma y marcó diferencias entre la Mendoza del 2007 y la provincia actual. "El gobernador ha sido muy claro en el sentido de querer una minería sustentable con el ambiente y con el resto de las actividades productivas. Comparto su posición o de lo contrario no estaría acá", argumentó.

En este sentido, aclaró que si no se realizan las modificaciones antes de que se convierta en ministro, él mismo se encargará de trabajar para que "todos los sectores entiendan qué tipo de minería podemos tener en la provincia para que se genere empleo y que sea compatible con el resto de las actividades que tenemos".

Además, Vaquié explicó que en el año 2007 cuando firmó como coautor junto a Walter Sáenz, Jorge Difonso y Alejandra Naman la provincia vivía un contexto muy diferente al de la actualidad. "Hay una infinidad de cambios. En ese momento hubo cateos en el Valle de Uco por parte de una empresa que lo hacía sin autorización y no se cumplían normativas provinciales. Hoy las empresas entienden que si se quiere hacer minería se tiene que hacer cumpliendo las normas algo que en ese momento no se respetaba", subrayó. "Hoy tenés un Estado que funciona acorde a lo que un Estado tiene que tener y se pueden dar garantías respecto a los controles necesarios", adhirió.

En este nuevo marco, el futuro ministro entiende que es bueno pararse a ver qué tipo de minería se puede tener y discutir un nuevo proyecto con más tranquilidad. "Yo voy a intentar juntarme con los que estén a favor y en contra -si es que me toca- para acordar y encontrar puntos en común. En 2016 lo hicimos con la mesa para el diálogo minero intentando que nos escucháramos entre todos. Entendíamos que había que encontrar una ley y un camino para sumar una actividad más a la economía provincial. Sigue siendo el mismo objetivo", esgrimió.

En este sentido, Vaquié dijo que es importante llegar a un acuerdo para cuidar la Mendoza que tenemos pero permitir que lleguen inversiones. "Esas cosas deben ir en la misma línea y tenemos que ser capaces de crear algo en conjunto que beneficie a todos. Por supuesto, algún extremo podrá enojarse pero hay que sumar a la mayor cantidad posible porque es algo razonable", aseveró.

Escuchá la entrevista completa.