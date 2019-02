Urtubey: "No hay alternativa de trabajo conjunto con el kirchnerismo"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ratificó hoy que en su espacio político "no hay alternativa de trabajo conjunto con el kirchnerismo", luego del acto que Alternativa Federal realizó en Mar del Plata.

Consultado en radio Mitre sobre el "contrapunto entre (Miguel Ángel ) Pichetto y Massa" donde el senador descartó de plano trabajar con la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner mientras que el ex intendente de Tigre evitó un pronunciamiento directo, Urtubey precisó que "en nuestro espacio político no hay alternativa de trabajo conjunto con el kirchnerismo".

También aclaró que si Alternativa Federal se identifica con el gobierno anterior o con el actual, "no tendría razón de ser".

El gobernador -quien ayer no pudo participar del acto en Mar del Plata porque volvió de urgencia a su provincia ante el peligro de inundaciones- pidió también que "dejemos abierta la puerta a que en un balotaje no sólo se compita con el gobierno".

"Es posible, si la cosa no va muy bien, que el gobierno no esté", en una eventual segunda vuelta, consideró Urtubey.

Por otra parte, se mostró distante respecto de la idea de seducir a los votantes de la ex presidenta al señalar que "para los sectores radicalizados es muy difícil plantear eso. Hay un núcleo duro de adhesión a (el presidente Mauricio) Macri y de adhesión a Cristina".

En este sentido, añadió que "hay una mirada antigua" en este tema dado que "ya no hay votantes de nadie".

"Yo planteo una reforma muy profunda del sistema político", apuntó en otro tramo de la entrevista.

Sobre el proyecto económico de Alternativa Federal, dijo que "el problema está en la volatilidad política, por lo que no habrá plan económico posible si esto sigue".

"Con este clima político traes a (Lionel) Messi y también va a fracasar", ironizó.