El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, desembarcó en Mendoza. Vino con su esposa, la actriza Isabel Macedo, invitado al Festival de la Tonada de Tunuyán y planea retorna dentro de un mes, para la Vendimia.

Ya lanzado a la carrera presidencial, se mostró confiado en que Alternativa Federal (reunión de peronistas no kirchneristas) rompa la polarización Macri-Cristina y sea el espacio "más votado de la Argentina" a pesar de que sabe que los argentinos "no hacen fila para votarnos, tenemos que ser competitivos". "Me veo el 11 de agosto encabezando este espacio", agregó.

Estuvo también con Alfredo Cornejo y evitó meterse en los conflictos políticos locales, ya sea del gobernador con el justicialismo o dentro del propio seno del PJ mendocino.

Prometió que si supera las PASO y es elegido presidente del país, se quedará en el cargo un solo periodo. Y dijo que en Salta no desdobló los comicios porque "la gente no quería tantas elecciones el mismo año"

-¿Cómo se ve parado el 11 de agosto, después de la primaria?

-Yo estoy trabajando para que nuestro espacio Alternativa Federal ofrezca una alternativa superadora a la grieta que nos metió en esta crisis, porque la pelea Macri-Cristina les es funcional a ellos dos. Veremos cuáles serán los rivales en las primarias de agosto. Yo voy a competir y posiblemente sean rivales Massa, Pichetto, Tumini con Libres del Sur. Puede ser Lavagna también. El desafío es que entre todos construyamos un núcleo duro para salir de la encerrona. Me veo el 11 de agosto encabezando nuestro espacio para ir a pelear en octubre por un cambio profundo. Podemos ser el espacio más votado en la Argentina, pero tenemos que ser competitivos. La mitad de los argentinos no quiere seguir con este gobierno ni volver al anterior. La polarización es imperfecta, no es del 90 por ciento, es como mucho del 55 por ciento. La gente no hace fila para votarnos, soy consciente, tenemos que lograr que ese sector confíe en nosotros.

-¿Lavagna es la clave de la unidad del grupo?

-La unidad la va a ordenar la gente, no los acuerdos políticos. Nosotros planteamos algo más horizontal. Lo que yo digo es que hay que cambiar el sistema, no nombres, por eso planteo ir a un sistema semi parlamentario en Argentina, en línea con lo que Alfonsín planteó en la reforma constitucional de 1994. Hay que ir a un gobierno de unidad nacional, con el jefe de gabinete designado con acuerdo del Congreso. Eso va a obligar que los gobiernos se hagan con lógica de acuerdo. En mi cabeza no existe la lógica del arreglo político, hay que terminar con la rosca.

-¿Qué haría diferente que Macri y Cristina?

-La solución es cambiar el sistema, quiero un gobierno verdaderamente ciudadano. Esto no se soluciona con mesianismo. Aquí se subestimó la crisis y se sobre estimó el prestigio del Presidente. El nivel de volatilidad política impide que haya confianza en el país. Cuando se tenga un presidente que obligatoriamente deba acordar con el Congreso para tener su gabinete y un Congreso que sea corresponsable de las polìticas públicas, con moción de censura, eso sacará a mucha gente de la otra vereda y todos tendán que arremangarse.

Juan Manuel Urtubey

¿Qué lugar ocupa Cristina en el PJ?

-Ella históricamente renegó del PJ y construyó una fuerza política diferente. Un sector de nuestro partido encuentra en ella un liderazgo, pero ella nunca se sintió cómoda con el peronismo.

-¿Qué haría en materia tarifaria?

-La Argentina necesita trazar un horizonte a largo plazo, garantizar seguridad respecto de cuál va a ser el escalonamiento en las tarifas de servicios públicos, en un periodo nunca menor a seis años, y permitir que con eso puedan financiarse las prestatarias. Las obras no se pueden hacer con tarifa, se tienen que hacer con financiamiento, pero para tener financiamiento, las tarifas deben ser previsibles.

-¿Qué opina de las reelecciones?

-La Argentina está en una situación de emergencia tal que yo digo que si soy electo presidente, voy a estar un solo periodo y no voy a aspirar a una reelección. No porque crea que esté mal, sino porque hay que generar un nivel de consenso y unidad, que lo primero que tiene que hacer el que llame a la participación es correrse de la competencia. En mi provincia existe la posibilidad de tener tres mandatos seguidos en la gobernación e ilimitada en los otros cargos. Yo no hice ninguna reforma para un lado o para el otro, y hay que respetar la Constitución. Pienso en lo personal que en las provincias que no tienen reelección es difícil generar procesos con continuidad. Además, la gente tiene suficiente raciocinio para elegir a quién votar o no.

-¿Cree que Mendoza debería desdoblar su elección?

-En mi provincia no desdoblamos porque la gente nos pidió que no quería tantas elecciones el mismo año. Pero no es una cuestión sustantiva. La gente va a votar, conjuntas o desdobladas, al candidato que le guste, para gobernador, presidente o intendente.

¿Por qué se reúne con Cornejo?

-Cada vez que vengo lo visito, porque es un par y tengo una buena relación personal desde hace mucho tiempo. Concibo la política fuera de la dialéctica amigo-enemigo. El diálogo nos hace muy bien. El peronismo de Mendoza, por su parte, se debe dar un proceso de organización sin injerencia externa que le permita ser competitivo. Yo siempre he renegado del que viene de afuera con el dedo. Eso siempre salió mal. Habría que probar una lógica diferente. El proceso político tiene que salir de abajo para arriba.