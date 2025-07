Unidad, ¿sí o no?: los planteos de Juan Grabois que despiertan el malestar de un peronismo que no termina de unirse

“Es urgente y necesario que nos unamos, que trabajemos juntos, no solo para enfrentar este modelo de ajuste y persecución, sino también para presentar una alternativa que nos permita ganar en octubre”, señaló Recalde en aquel encuentro. Pero algo se rompió, y a partir de ahí Grabois comenzó una serie de reuniones con los distintos dirigentes de Patria Grande y acordaron salir en público a cuestionar la estrategia de la unidad.

La primera que lo hizo fue Ofelia Fernández, la exlegisladora porteña que busca ser diputada por la Ciudad de Buenos Aires y estaría dispuesta a hacerlo en una lista propia. “Creo humildemente que no es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones nacionales”, afirmó. “Hay que asumir la conflictividad interna y convertirla en un esfuerzo por encontrar mejores ideas. Si hay dos o tres candidatos, todos se ven obligados a mejorar”, agregó.

Así, abrió la puerta a que su espacio político vaya por fuera de Fuerza Patria en las próximas elecciones. Una posibilidad que generó malestar en La Cámpora, que hasta hace pocas semanas venía conteniendo —con mayor o menor éxito— al sector de Grabois.

"Lo que plantean es inconveniente", deslizaron desde La Cámpora a MDZ. "Con el sistema D'Hondt (el fijado para repartir la cantidad de legisladores que ingresan según los votos), sacando la misma cantidad de porcentaje en dos listas se puede perder un diputado", justificaron, y adelantaron que "el objetivo es mantener el senador nacional, los diputados que tenemos y sumar uno más".

A diferencia de la Capital Federal, donde todo fue más prolijo —si es que cabe este adjetivo—, en la provincia todavía hay mucho por discutir, pero también por ordenar. La llegada de Guillermo Moreno, con su espacio que tiene mucho más peso en las redes sociales que en las urnas, la pelea entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, sumada a la presencia de Sergio Massa, no entusiasma a Patria Grande. "No voy a militar eso", enfatizó Ofelia Fernández y remarcó: "La dirigencia de nuestro campo político no me puede convencer de nada. Me duermo cuando los escucho, no les creo, me parece que están en la etapa más frívola y desorientada que vi en mi vida".

Quien quiera imaginar una lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, encabezada por Sergio Massa —como aspira un sector del Frente Renovador— junto a Guillermo Moreno y Juan Grabois, está en todo su derecho creativo. Sin embargo, a tres semanas del cierre de listas, que será el 17 de agosto, esto parece lejano de la realidad. Los voceros de Patria Grande se encargaron de hacerlo y lo seguirán haciendo. Quien quiera oír, que oiga.