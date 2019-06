Una por una, las novedades políticas en el cierre de alianzas

Se producen novedades minuto a minuto en torno al cierre de listas a nivel nacional, en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. Las vamos contando paso a paso aquí:

Larreta, se mira en el espejo de Cornejo. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sumó como nuevos socios políticos a la Unión Cívica Radical y al Partido Socialista. De esta manera, se conformará el Frente Juntos por el Cambio que, además del PRO, el radicalismo y el socialismo, también incluirá a la Coalición Cívica, Confianza Pública, Partido Demócrata, Partido Demócrata Progresista, FE, Ucede, MID, Partido de la Ciudad y el Partido Renovador Federal.

Repetición de fórmulas. Juntos por el Cambio -exCambiemos- oficializó su fórmula para competir en las elecciones 2019 por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires: el vicegobernador, Daniel Salvador, ratificó este miércoles la precandidatura bonaerense junto a María Eugenia Vidal. Además, Jorge Macri, intendente de Vicente López, descartó definitivamente la posibilidad de que haya listas colectoras.

Frente de Todos. Jorge Landau, apoderado del Partido Justicialista, presentó el "Frente de Todos" como alianza nacional integrada, dijo, por "16 partidos con reconocimiento nacional, que implica que estén presentes en al menos cinco provincias". Allí están Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. Ellos se quedaron con la estructura principal de un PJ que explotó y tiene dirigentes dispersos en casi todas las otras fórmulas presidenciales.

¿Y con quién se quedó Julio Bárbaro? El exfuncionario de Néstor Kirchner y diputado en el 73, Julio Bárbaro, dijo en TN que "voy a estar con Lavagna y Urtubey". Después de acompañar a Luis Barrionuevo en la intervención del Partido Justicialista y de fomentar a Sergio Massa, dijo que este último dirigente "se suicidó" políticamente hablando.

Los herederos de Alsogaray, divididos. Fueron en sus días de gloria con la familia Alsogaray al frente lo que hoy son los "libertarios". Desde la Unión del Centro Democráico se difundieron las ideas liberales en la Argentina. Pero van por separado: en la Ciudad de Buenos Aires se integraron a la lista de Rodríguez Larreta, pero en territorio bonaerense prefirieron sumarse a las filas de José Luis Espert con su frente DespertAr.

Una alianza nacionalista conservadora. Otra alianza que se cerró fue entre el frente NOS que lidera el exdirector de Aduanas, José Luis Gómez Centurión y Cinthya Hotton, militante evangélica y una exlegisladora muy cercana a Julio Cobos

Hoy con @CynthiaHotton ratificamos el acuerdo entre @SomosNosArg y @ValoresOficial para ofrecerle a la sociedad una alternativa política que defienda los valores de nuestra Patria y trabaje por la reconstrucción de la Argentina. pic.twitter.com/XwmODIcu5Y — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) June 12, 2019

El "chau, chau, chau" de Tinelli. El conductor Marcelo Tinelli descartó la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones y criticó con dureza a los líderes de Alternativa Federal, un espacio que aspiraba a utilizar como plataforma para dar el salto a la política.

Picheto se llevó a dos partidos hacia "Juntos por el cambio". Unión Popular y el Partido Demócrata Popular, que eran parte de Alternativa Federal, se fueron con Miguel Pichetto. Según contó la periodista Silvia Mercado, UP está vinculado a Gilberto Alegre, un ex duhaldista que junto a otros peronistas como Carlos "Tato" Brown, acompaña la candidatura de Pichetto. Lo mismo sucede con el partido que preside Ricardo Maqueda, también de origen peronista. Ya tenían algún acercamiento con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Graciela Camaño se aleja de Massa una semana después de elogiarlo. La diputada nacional Graciela Camaño pegó el portazo y se alejó definitivamente del Frente Renovador de Sergio Massa para aterrizar en el espacio que conformaron Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, aunque no confirmó si será candidata. En el entorno de la legisladora evitaron dar precisiones sobre su futuro y circulan dos versiones: que encabezaría la lista de diputados nacionales del flamante frente Consenso Federal 2030; o que competiría por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, Carlos Melconian dijo en Mendoza que esa situación "es funcional a María Eugenia Vidal".

UNIR y la Ucede presentaron el Frente Despertar. La Ucede tuvo su convención nacional en Rosario este fin de semana y votaron respaldar a José Luis Espert como presidente del Frente Despertar con el partido UNIR.

Hoy @jlespert y @nazaetchepare mantuvieron una reunión e intercambiaron idea junto al presidente de la UCEDE @mansilladesouza y Álvaro Luis Alsogaray hijo del fundador de la UCEDE #espert2019 #FrenteDespertar @ladivagante pic.twitter.com/InijBFSkcU — Frente Despertar (@FrenteDespertar) June 12, 2019

¿Urtubey no está firme como vice de Lavagna? El exministro de Economía Roberto Lavagna aseguró que la fórmula presidencial junto a Juan Manuel Urtubey por Consenso Federal aún no está definida. "Las candidaturas han sido habladas, pero eso va a ser puesto en blanco sobre negro la semana próxima", dijo este miércoles por la tarde Lavagna en una entrevista con Radio Con Vos. La fórmula Lavagna-Urtubey había sido anunciada pocas horas antes por los propios voceros de Lavagna, pero desde el mismo anuncio comenzó a ser relativizada por el entorno de Urtubey. "Todavía no está cerrado ese tema. Hacemos un frente, pero todavía no está fija la fórmula", explicó un funcionario salteño al diario Clarín.

Extra: el caso de un resignado. Federico Pinedo no sería reelecto como senador por la Cuidad de Buenos Aires parar dejarle su lugar a Martín Lousteau, candidato elegido por Horacio Rodríguez Larreta, como anticipó el portal LPO. La ley de cupos obliga a completar la nómina con una mujer, que sería la ex legisladora Victoria Morales Gorleri, amiga del Papa Francisco. Los compañeros de Pinedo no salen de su asombro.

Lo que viene: las provincias con "boleta corta". Los partidos que gobiernan las provincias de Misiones, Córdoba, Río Negro y Nuequén irán con lista corta en las elecciones y de este modo favorecerán a Mauricio Macri. Los frentes del cordobés Juan Schiaretti, el del misionero Hugo Passalacqua, el rionegrino Alberto Weretilneck y el del neuquino Omar Gutiérrez, que ganaron ampliamente en las respectivas elecciones provinciales, no adherirán a ningún candidato a presidente. Según explicó LPO, el beneficio a Macri radica en que el kirchnerismo buscaba que los misioneros y los neuquinos pegaran su boleta a la de Alberto Fernández. Al mismo tiempo, se esperaba que Schiaretti hiciera lo propio con la boleta de Roberto Lavagna, lo que le hubiera complicado las cosas en Córdoba a Macri.

El Frente Patriótico, la opción ultranacionalista. La fórmula está integrada por el dirigente neonazi Alejandro Biondini y el exmilitar golpista Emilio Venturini. La alianza ya fue inscripta.

La integran partidos Dignidad Popular (Nacional), El Movimiento y Frente Patriota. ¡Ya Estamos en Marcha! #Elecciones2019 pic.twitter.com/vSAk5sw0uw — Frente Patriota 2019 (@FPBVOficial) June 13, 2019

Más opciones peronistas en territorio bonarense. Claudio Morgado, el exconductor de televisión será compañero de fórmula del polémico periodista Santiago Cúneo en la fórmula del Partido Republicano Federal para competir por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Morgado se desempeñó como diputado nacional en 2007 por el Frente para la Victoria (tras la renuncia de Rafael Bielsa) y presidió el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). A ese cargo renunció en 2011, acusado por corrupción. En la televisión, Morgado fue parte del elenco del programa “El agujerito sin fin”, integró la pantalla del canal infantil Cablín y condujo el programa humorístico “Televisión Registrada”.