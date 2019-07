Una cuenta falsa de Pichetto en Twitter fue cerrada, aunque no hay ley que regule estas prácticas en las redes

El juez Ariel Lijo sobreseyó a una persona que creó una cuenta que parodiaba al senador y precandidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Pichetto. Actualmente no hay una ley que regule esta práctica, por eso el legislador presentó un proyecto para crear una norma que lo haga, pero aún no se discutió en el Congreso. Los especialistas consideran que la norma, tal como se presentó, podría afectar la libertad de expresión. Desde Twitter no brindan información de casos particulares, por lo tanto no se puede establecer si la cuenta “fake” fue cerrada a raíz de la denuncia.