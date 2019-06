Un mendocino fue el único que se opuso a la creación de un fondo para víctimas de trata

La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto para crear un fondo de ayuda para víctimas de trata, que contó con un apoyo avasallador dentro del recinto. Sin embargo, un diputado se opuso al proyecto, y fue un mendocino: José Luis Ramón, de Protectora, votó en contra, y dio su razonamiento.

Antes de la votación, la titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), explicó que la iniciativa incluye un "resarcimiento económico y social, que evita que las víctimas sigan el procedimiento civil para una indemnización". Y argumentó que "es una respuesta más al trabajo realizado durante años con respecto a la trata de personas en Argentina".

El proyecto establece que los bienes del Fondo Fiduciario serán los "fondos líquidos decomisados y aquellos que constituyen el producido de la venta de los bienes decomisados en procesos relacionados con el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos cuya sentencia se encuentre firme o, no encontrándose firme, cuando el juez de la causa autorice la venta".

Ramón -que emitió el único voto negativo, contra 183 positivos y una abstención- le explicó al sitio Parlamentario cuál fue su razonamiento al momento de no apoyar el proyecto. “Se legitima la posibilidad de ejecutar los bienes de una persona únicamente procesada por el Estado por la supuesta comisión de un delito. Hasta que no tenga condena firme, no es culpable, ni esos bienes son producto de ilícito alguno, ya que ninguno está demostrado”, señaló.