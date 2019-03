UCR disidente: "Consideramos fracasada la experiencia de Cambiemos"

El presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Jorge Sappia, consideró “fracasada la experiencia de Cambiemos”, ante lo cual “el radicalismo tiene que recuperar identidad, su base filosófica y política que la ha estado perdiendo durante todo este tiempo”, justificando la necesidad de que ese espacio presente una fórmula presidencial propia para las PASO.

“Un grupo de correligionarios venimos planteando nuestra discrepancia con la forma de conducción del Comité Nacional (presidido por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo) dentro de Cambiemos. El radicalismo ha perdido participación y protagonismo, y lo que más me preocupa es que ha perdido identidad, porque se ha subsumido dentro de decisiones gubernamentales que no responden a su ideario político progresista inclinado hacia la búsqueda de la justicia social”, aseguró Sappia en diálogo con MDZ Radio.

Para el presidente de la convención nacional, el contexto electoral provoca “una profundización de este debate interno”, entre “quienes consideramos fracasada la experiencia de Cambiemos y quienes sostienen que necesitamos más Cambiemos y menos radicalismo”, parafraseando a Cornejo. En ese sentido, aseguró que los resultados de la interna en La Pampa, donde se impuso la UCR por sobre el PRO, demostraron que “el radicalismo todavía tiene algo que decir en el país”.

“Creo que el radicalismo tiene que recuperar identidad, su base filosófica y política que la ha estado perdiendo durante todo este tiempo, y para eso necesita ir con candidatos propios a las PASO”, resaltó.

En cuanto a los rumores que mencionan a Martín Lousteau como potencial precandidato del radicalismo (el ex embajador está afiliado a la UCR porteña, espacio disidente dentro de Cambiemos), Sappia sostuvo: “Hay gente que lo menciona (a Lousteau), pero yo no lo hago. El hecho de tener o no un candidato viene después de tomar una decisión. Primero decidamos qué hacemos y después veamos cuál es la persona indicada”.

Por otro lado, Sappia fue muy crítico sobre la gestión del Gobierno nacional: “Lo que ha hecho Cambiemos es sumir al país en una crisis económica gravísima, donde el ciudadano argentino común no llega a fin de mes. Esto es muy grave”.