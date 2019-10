Tres datos de la realidad que alertan al nuevo Gobierno

El INDEC difundió ayer el índice de pobreza para todo el país. Según esa fuente, en Mendoza el 37,6% de las personas son pobres. Pero la DEIE local también mide y la pobreza por ingresos y según el informe publicado ayer el 36,2% de los mendocinos son pobres y el 4,9% viven en la indigencia porque no cubren la canasta alimentaria.

Solo en el Gran Mendoza, hay 511.479 personas que viven en la pobreza midiendo solo los ingresos. La "pobreza rural" no está incluida.

Es el índice más elevado de la gestión de Cornejo y para hallar un dato similar hay que retrotraerse a más de una década y media atrás, a la pos crisis del 2002. En 2001 la pobreza en Mendoza afectaba al 36,7% de la población y la desocupación era de dos dígitos.

Tras la crisis, más de la mitad de los mendocinos pasó a tener condiciones de vida muy precarias y la pobreza superó el 50%. En 2004 era del 39%. A ese año hay que remitirse para encontrar un dato superior al actual. Pero con una salvedad: en 2007 comenzó el apagón estadístico que hizo algo peor: negar que en Argentina en general y en Mendoza en particular había pobreza.

Los datos son parte del diagnóstico que Suarez tiene para gestionar.